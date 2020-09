Basisschool herdenkt vier slachtoffertjes van spoordrama in Oss

Bloemen in de vlindertuin van De Korenaer (foto: Twitter/BS De Korenaer). vergroot

Een beladen dag voor basisschool De Korenaer in Oss. Zondag is het twee jaar geleden dat vier leerlingen omkwamen bij ongeval met de Stint. De vier 'vlinders' werden vrijdag herdacht met bloemen, kaarsjes en een bijzondere vlag. "Als school is dit toch een momentje waarbij je de vier kinderen, die zo belangrijk voor de school zijn, wil herdenken. Ze zijn het waard om herdacht te worden en hun plekje te blijven houden."

De school heeft de herdenking bewust klein gehouden, zo vertelt teamleider Cita van Heumen. "De leerlingen hebben het vooral in de klas herdacht. Alles is aangepast aan de verschillende leeftijden en klassen. In elke klas werd een kaarsje aangestoken en werd verteld waarom dit gebeurde. Ook mochten de leerlingen, als ze dat wilden, bloemen meenemen. Alle bloemen zijn in vazen in de vlindertuin gezet."

Het is een lastige periode voor de school Van Heumen. "Op deze manier herdenken is mooi, maar het brengt deze week wel veel emoties met zich mee. Sommige leerlingen maken deze tijd bewuster mee. Een enkeling kwam vanmorgen met een traan binnen."

"Ook ruimte voor een lach op het gezicht en het ophalen van mooie herinneringen."

Naast verdriet is er juist ook veel ruimte voor vrolijkheid. "De kleuters riepen bij binnenkomst vanmorgen: 'Wat ziet het er mooi uit! Wat een mooie bloemen!' Dat is ook wat je wil: ruimte voor een lach op het gezicht en het ophalen van mooie herinneringen."

Vrijdagmorgen zijn alle ouders van de verongelukte kinderen samengekomen op de school. "Dat was heel fijn. Deze herdenking is in nauw overleg met de ouders georganiseerd. De ene ouder wilde dat het voor de bewuste klas een dag werd zoals alle andere en de andere ouder vond het juist mooi dat er wat meer aandacht aan werd besteed."

Een jaar geleden onthulde het team van De Korenear een muurschildering en een bijbehorende vlindertuin. "Die muurschildering met daarop een regenboog met vier vlinders symboliseert de vier kinderen. Vanmorgen hebben we met het team de vlag, met daarop de vlinders die naar de regenboog vliegen, gehesen. Ook voor de collega's is dit een moeilijke tijd. Iedereen is met de gedachte bij de kinderen en bij het ongeluk. Sommigen willen samen rouwen, anderen willen het liever alleen doen."

Iedereen die dat wil, mag de komende dagen bloemen in de vazen zetten in de vlindertuin voor de school.

