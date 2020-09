Bredase burgemeester Paul Depla over corona-aanpak: 'De maatregelen kunnen nóg lokaler'

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten vrijdagavond regionale maatregelen bekend die verdere verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Vooralsnog treffen deze maatregelen vooral een aantal regio's in het westen van het land. Desondanks kon de Bredase burgemeester Paul Depla de toon van de boodschap van de premier voor de rest van het land wel waarderen. "Als mensen het belang ervan inzien, dan houden ze zich wel aan de regels."

Mark Rutte deed vrijdagavond in de coronapersconferentie een hartgrondige oproep aan de Nederlanders om zich aan de regels te houden. "Het is onmogelijk om zeventien miljoen mensen te controleren. Mensen moeten het belang van het opvolgen van de regels inzien, dan houden ze zich eraan. Dan zijn ze bereid om mee te werken aan een oplossing", stelt Depla.

Het aantal coronabesmettingen loopt fors op, al is dat nog niet terug te zien in het aantal ziekenhuis- en ic-opnames. "We komen niet direct in de problemen, maar op termijn wel."

Op scherp

De maatregelen treffen vooral de regio's in het westen van het land. Zo mag daar de komende tijd vanaf middernacht niemand meer naar binnen en moeten gelegenheden om een uur 's nachts sluiten. Daarnaast mag een groep nog maar uit maximaal vijftig mensen bestaan.

Depla vindt het goed dat er regionaal wordt ingegrepen, maar in zijn ogen kan het nóg meer lokaal. "De stad Groningen is anders dan de regio Groningen en Utrecht is dan anders Bunnik. Dat zet mensen op scherp en dan zijn ze gemotiveerd om de regels op te volgen. One size fits all-oplossingen hebben minder draagvlak."

Jongeren laten meedenken

Brabant blijft voorlopig nog buiten schot bij de genomen maatregelen. Volgens Depla hebben in Breda gerichte horeca-aanpassingen in het recente verleden daar een belangrijke bijdrage aangeleverd. "Brabant was eerst de brandhaard en volgens het coronadashboard hebben we nu voornamelijk 'groene' regio's."

Tot slot oppert de burgemeester om ook de jongeren mee te laten denken. "Jongeren zijn door hun gedrag risicovol om anderen te besmetten. Ze worden voortdurend gewezen op hun gedrag en de risico's ervan. Misschien moeten we de jongeren zelf aan het woord laten en adviezen laten geven aan het kabinet en het OMT in plaats van mannen in pakken van bijna vijftig jaar."

