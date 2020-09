Hoge koninklijke onderscheiding voor Wim van de Donk: 'Brabander, wetenschapper en bestuurder'

De onderscheiding werd omgehangen door Caroline Evers, echtgenote van Wim van de Donk (foto: Eric Verburgt). vergroot

Commissaris van de Koning Wim van de Donk is vrijdag benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd omgehangen door zijn echtgenote, Caroline Evers.

Ista van Galen Geschreven door

Commandeur is de hoogste onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau na Ridder Grootkruis en Grootofficier. De onderscheiding is voor iemand die in zijn werk uitzonderlijke prestaties levert. Voor de benoeming zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dat er afscheid wordt genomen van drie Wimmen: "Wim de Brabander, Wim de scherpe wetenschapper en Wim de moedige bestuurder."



Dit is niet de eerste onderscheiding die Van de Donk ontvangt voor zijn werk. Afgelopen zaterdag ontving hij de Stadspenning van burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. Die verraste hem aan het eind van zijn laatste officiële optreden in de stad. De Stadspenning is voor iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de stad.

Wim van de Donk stopt officieel op 1 oktober als commissaris van de Koning in Brabant. Daarna gaat hij aan de slag als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University. Van de Donk was elf jaar commissaris van de Koning in Brabant en wordt opgevolgd door Ina Adema.

