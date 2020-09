Herdenkingsdienst in Sint-Jan voor religieuzen die overleden aan corona: kijk live mee

De bezoekers van de mis op gepaste afstand (foto: Omroep Brabant). vergroot

De katholieke gemeenschap herdenkt zaterdagochtend in de Sint-Jan in Den Bosch alle religieuzen die afgelopen maanden zijn overleden aan het coronavirus. Verschillende kloostergemeenschappen door heel het land verloren zusters en broeders vanwege het coronavirus.

Kijk hier live naar de herdenkingsdienst:

Met name in het bisdom Den Bosch werden meerdere kloosters getroffen door het virus. Vanwege de coronamaatregelen was het voor veel kloosters de afgelopen maanden niet mogelijk om op de gebruikelijke manier afscheid te nemen van hen.

In deze gezamenlijke mis worden alle religieuzen die de voorbije maanden overleden herdacht. De viering in de kathedraal begint om halfelf zaterdagochtend, maar is alleen toegankelijk voor maximaal driehonderd genodigden. Vanuit het hele land zijn religieuzen naar de Sint-Jan afgereisd. De Eucharistieviering is live te volgen via de livestream van de parochie.

De bijzondere mis in de Sint-Jan wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen en voorgegaan door bisschop Gerard de Korte.

Het koor in de Sint-Jan (foto: Omroep Brabant). vergroot

Geen onderscheid

De namen van alle religieuzen die in de periode van maart tot en met augustus overleden, worden voorgelezen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet aan het coronavirus zijn overleden omdat dit in veel gevallen niet helemaal duidelijk is. Vaak is er, zeker in de beginperiode, niet getest.

De organisatoren wijzen erop dat veel gemeenschappen het heel zwaar vonden dat ze niet op de gebruikelijke manier bij de stervende medebroeders en -zusters konden zijn en dat de uitvaart vervolgens in vaak zeer kleine kring moest plaatsvinden.

De Sint-Jan in Den Bosch (foto: Omroep Brabant). vergroot