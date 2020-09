Twee jaar na het spoordrama: oma denkt nog elke dag aan omgekomen kleinkinderen

De oma van Dana en Liva legt twee jaar na het spoordrama bloemen bij het monument vergroot

Twee jaar na het spoordrama in Oss is er geen grote herdenking. Ossenaren komen zondag spontaan naar het 'Vlinderboekmonument' om de vier omgekomen kinderen te herdenken. Zo ook de oma van Dana (8) en Liva (4). In de video vertelt ze hoe ze nog elke dag geconfronteerd wordt met het spoordrama.

Bloemen, kaarsen, kaartjes en knuffels worden bij het boek met de vlinders gelegd. Burgemeester Wobine Buijs komt ook even een bloemetje brengen. Zichtbaar geëmotioneerd staat ze bij het monument. ''Ik heb het altijd professioneel moeten aanpakken, privé heb ik er nooit echt bij stil kunnen staan. Dit is even mijn moment.''

In de video zie je het verhaal van de oma van Dana en Liva en andere Ossenaren.

