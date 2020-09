Coronanieuws: viroloog Ab Osterhaus kritisch over juichende voetbalfans in stadions

Gedrag voetbalfans in stadions doet wenkbrauwen fronsen (foto: Orange Pictures) vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

In Brabant zijn tussen zaterdag en zondag 144 mensen positief getest op het coronavirus. Er zijn geen ziekenhuisopnamen gemeld en ook geen overledenen.

Het aantal mensen dat landelijk positief heeft getest op het coronavirus steeg zondag met 1.844 personen.

Viroloog Ab Osterhaus kritisch over juichende voetbalfans in stadions: 'Zo stoppen we er er beter gewoon maar mee.'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

10.59: 'Horecamaatregel gaat opmars virus niet stoppen'

De beperking van de openingstijden in de horeca in delen van het land is niet genoeg om de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Dat denkt D66-voorman Rob Jetten.

Of aanvullende maatregelen nodig zijn, weet Jetten niet zeker. "Niet per se, maar ik wil wel weten wat allemaal wordt overwogen door het kabinet. Het allerbelangrijkste is om het testbeleid op orde te krijgen", aldus Jetten. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denkt dat geen enkele maatregel genoeg zal zijn, zolang mensen zich niet aan de basisregels houden.

10.39: Ook agenten moeten voorrang krijgen bij testen

Net als het zorg-en onderwijspersoneel moet ook de politie voorrang krijgen bij coronatesten. Dat vindt de Korpsleiding Landelijke Politie. “We hebben moeite met het vullen van roosters en thuiswerken is geen optie. Politiemensen moeten sneller getest worden dan nu”, zei een woordvoerder namens de Landelijke Politie maandag in het radioprogramma Spraakmakers.

10.28: Druk bij afspraaknummer voor voorrang coronatests

Veel leraren en zorgmedewerkers proberen maandagochtend met voorrang een afspraak voor een coronatest te maken. Hierdoor is het erg druk is op het aparte telefoonnummer. De organisatie GGD GHOR Nederland waarschuwt dat het langer kan duren voordat bellers iemand aan de lijn krijgen. Ook kan het zijn dat ze het een half uur later nogmaals moeten proberen.

Het speciale telefoonnummer is zeven dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bereikbaar. Op maandagochtend hadden binnen 25 minuten 1400 mensen gebeld voor een afspraak. Mensen die in het onderwijs en de zorg werken krijgen vanaf maandag voorrang bij coronatests. Dat moet personeelstekort en uitval in de zorg en het onderwijs voorkomen.

Wachten op privacy instellingen...

10.00: Besmettingen ziekenhuis Groningen

Bij het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn vier medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Volgens een woordvoerster gaat om personeel op een verpleegafdeling en iemand met een staffunctie.

Het ziekenhuis is gestart met een bron- en contactonderzoek. Ook heeft de directie medewerkers opgeroepen om extra scherp te zijn op veiligheidsregels.

09.58: Spreekoren voetbalfans

Viroloog Ab Osterhaus is kritisch op juichende fans die afgelopen weekend te zien waren in verschillende voetbalstadions. Bij Feyenoord-FC Twente klonken zelfs spreekkoren. Daarnaast hielden mensen lang niet overval voldoende afstand tot elkaar. "Je moet je gewoon aan de regels houden", benadrukte hij maandagochtend op Omroep Brabant. "Als dit gebeurt, dan stoppen we er er beter gewoon maar mee."

09.45: Drukte voor voorrang-afspraak coronatest

Zoveel leraren en zorgmedewerkers proberen maandagochtend met voorrang een afspraak voor een coronatest te maken, dat het erg druk is op het aparte telefoonnummer. De organisatie GGD GHOR Nederland waarschuwt dat het langer kan duren voordat deze bellers iemand aan de lijn krijgen, of dat ze het een halfuur later nogmaals moeten proberen.

08.14: Duitsland noemt stijgend aantal besmettingen in buurlanden zorgelijk

Het stijgende aantal nieuwe coronavirusinfecties onder meer ons land baart Duitsland zorgen. Dit zei de Duitse minister van Volksgezondheid maandag. Het zelfde geldt voor de toename van het aantal besmettingen in Frankrijk en Oostenrijk. Net als Nederland buurlanden van Duitsland.

Duitsland zal vroeger of later gevallen uit die landen importeren, vreest de minister.

06.45: Recordaantal leerlingen ziekgemeld

Gemiddeld 10 procent van alle middelbare scholieren zat de afgelopen weken snotterend thuis. Ze missen lessen, omdat ze vanwege de coronamaatregelen niet naar school mogen. Schoolleiders vrezen dat de achterstanden rampzalig kunnen worden. Dat schrijft het AD.

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat kinderen met snotneuzen in het basisonderwijs weer welkom zijn. Middelbare scholieren en docenten moeten nog wel thuisblijven bij een loopneus, hoesten of andere verkoudheidsklachten.

06.34: Versoepeling voor bedrijfsleven

Personen uit een land met een inreisverbod in verband met het coronavirus mogen vanaf maandag onder bepaalde voorwaarden toch naar Nederland reizen. Bezoekers die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie of samenleving mogen het land in. Deze versoepeling is bedoeld voor mensen uit het bedrijfsleven.

Er gelden wel strikte regels. Zo moet een bezoek van te voren worden aangevraagd bij een Nederlandse ambassade en moet de reiziger uitgenodigd zijn voor een afspraak met een in Nederland geregistreerd bedrijf.

06.11: Aantal besmettingen in Duitsland neemt af

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 922 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er ruim 400 minder dan een dag eerder, toen waren er 1345 nieuwe gevallen. Zaterdag kwamen er 2297 geïnfecteerden bij, vrijdag stond de teller op 1900 infecties.