Bende runde groot netwerk van wel vijf drugslabs, denkt OM

De rechtbank in Utrecht waar het onderzoek voorkomt (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Politie en openbaar ministerie (OM) denken dat ze deze zomer een grote drugsbende hebben opgerold die bezig was met mogelijk vijf drugslabs in het hele land. Ze zaten in de xtc, crystal meth en cocaïne. Onder de verdachten zijn een man uit Moerdijk met een pistoolmitrailleur en een Eindhovenaar met pillen en grondstoffen.

Maandag verschenen ze voor het eerst voor de rechtbank in Utrecht. Er zijn veertien verdachten.

Encrochat

De politie kwam ze op het spoor nadat agenten er in waren geslaagd 'in te breken' bij de criminele telefoonprovider Encrochat. Maandenlang kon de politie hun telefoonchats zien.

Onder de codenaam 'Appel' ging de recherche de verdachten volgen. Het bleken vooral dertigers, vaak met een eigen bedrijf.

Pistoolmitrailleur

Toen er genoeg bewijs was kwam de 'klapdag' op 30 juni. Meer dan 350 politiemensen deden in totaal 33 invallen. Eentje was bij een man (33) in Moerdijk. Agenten vonden bij hem een pistoolmitrailleur.

De focus lag vooral op Zuid-Holland: Dordrecht (13 invallen en 5 arrestaties) en Ridderkerk (7 invallen). Agenten vonden diverse drugslabs.

Drugslabs

Over die labs blijft het OM vaag. Waarom is onduidelijk. De twee officieren van justitie suggereerden dat het er vijf kunnen zijn, zonder in details te treden.

Het gaat in ieder geval om twee drugslabs die in de weken vóór de actiedagen zijn ontdekt: labs in Kerkenveld (Drenthe) en Herwijnen (Gelderland) waar crystal meth werd gemaakt. In het lab in Herwijnen arresteerde de politie twee Mexicanen.

'Eindhovens lab'

Op 10 juli volgde de politie Oost-Brabant een Eindhovenaar. Die ging naar een huis in Vleuten (Utrecht) waar een amfetaminelab zat.

Al snel werd duidelijk dat er een verband was met dit drugsnetwerk, zegt het OM. Ook in Ridderkerk zou een lab zijn gevonden. En er waren er dus mogelijk nog meer.

Brabantse verdachten

Op 28 juli volgden nog negen invallen. Toen werd een man (36) uit Eindhoven in zijn woonplaats opgepakt. Hij had volgens de dagvaarding 2500 pillen en bijna een liter amfetamine-olie.

In Moerdijk was er opnieuw een zoekactie in het huis van de opgepakte verdachte. De Moerdijker (33) verscheen op zitting. Volgens de beide officieren van justitie wordt hij verdacht van ‘aansturing van het lab in Herwijnen'. Bovendien zou hij grondstoffen hebben aangevoerd.

Crystal meth

De politie onderschepte ook chats waarin hij uitlegt hoe je crystal meth-kristallen kan testen. Zijn advocaat noemde zijn rol bij het crystal meth-lab in Herwijnen beperkt tot 'het wegbrengen van vuilnis'.

Voor die pistoolmitrailleur kan hij ook wel een verklaring geven. "Die is meegekomen met een partij goederen. Die heeft lang ongebruikt op een plank gelegen", vertelde zijn advocaat.

De verdachte zweeg op de zitting.

Flinke vangst

De politie vond deze zomer, volgens de berichten toen 'vele vaten met chemicaliën', grondstoffen voor drugs, diverse soorten drugs en 'grote aantallen machines ter vervaardiging van drugs'.

Agenten vonden ook drie geldtelmachines, vuurwapens, dure auto’s, een motorboot, jetski, waterscooter en 160.000 euro cash.

Netwerk en 'top'

Politie en OM hebben vaker geopperd dat dit soort grote landelijke netwerken bestaan met zzp'ers die drugslabs bouwen, bevoorraden en aansturen.

Een van de officieren wees er op dat vaak alleen transporteurs worden gepakt met cocaïne maar dat het hier anders is. "Wat we zien is de top van de organisatie. De mensen die het financieren." Wie dat precies waren liet ze onvermeld. Dat is voor later in de rechtszaak.