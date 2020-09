Van de Kerkhof over feestvierende fans: 'Ik kan me de vreugde voorstellen, maar doe het niet'

Maxi Romero na zijn winnende goal tegen FC Emmen (foto: ANP / Maurice van Steen). vergroot

Willy van de Kerkhof zat zaterdagavond in het stadion bij PSV - FC Emmen en ook hij zag dat supporters elkaar in de armen vielen toen de Eindhovenaren ver in blessuretijd de winnende goal maakten (2-1). "Ik kan me de vreugde voorstellen", zegt hij maandag in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Maar we moeten realistisch blijven. We zitten nog steeds met coronaproblemen. Doe het niet", roept hij de supporters op.

Dat keeper Yvon Mvogo van PSV gigantisch in de fout ging, zag Willy ook. "Maar hij heeft ook goede reddingen verricht en de bal werd ook te hard teruggespeeld", neemt hij het op voor de doelman. "Misschien probeert hij zo wat naamsbekendheid te krijgen", maakt hij er een geintje van.

De nieuwe spits van de Eindhovenaren, Israeliër Eran Zahavi, kent Willy niet. "33 jaar, transfervrij. Laten we er het beste van hopen", houdt hij het kort. Veel liever had het PSV-icoon gezien dat Sam Lammers nog een jaar was gebleven. "Managers kiezen echter niet voor clubbelangen, maar voor geld, helaas", verzucht hij.

Willem II en RKC Waalwijk

Over de prestaties van Willem II en RKC Waalwijk dit weekend is Willy kort. Willem II kwam in de tweede helft tegen Heracles Almelo (4-0) prima uit de startblokken. Hij ziet de Tilburgers dit seizoen als een vaste kandidaat voor de positie bovenaan het linkerrijtje.

En RKC dat met 3-0 van Ajax verloor? "Zij zullen de rijen sluiten", denkt de oud-PSV'er.