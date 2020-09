'Vuurwapens verkocht alsof het warme worstenbroodjes waren', eisen tot acht jaar cel

De plek in Enschede waar de vier doden werden aangetroffen (foto: ANP / Vincent Annink) vergroot

In het strafproces rond de viervoudige moord in een growshop in Enschede heeft de officier van justitie maandag een celstraf van acht jaar geëist tegen Zizi W. (30) uit Breda, een van de drie medeverdachten. Tegen vader en zoon Arie en Dennis van D. uit St. Willebrord eist het Openbaar Ministerie celstraffen van dertig maanden.

ANP Geschreven door

Zizi W. wordt verdacht van medeplichtigheid van de viervoudige moord, omdat ze heeft bemiddeld bij de wapenhandel. Ze heeft volgens justitie de hoofdverdachten in contact gebracht met beide wapenhandelaren. Daarmee heeft ze in de visie van het OM een bijdrage geleverd aan de uiteindelijk gepleegde moorden op 13 november 2018 in Enschede.

Moordplannen

Arie (73) van D. en zijn zoon Dennis van D. (33) moeten wat het OM betreft worden vrijgesproken van medeplichtigheid, omdat er niet genoeg bewijzen zijn dat zij weet hadden van de moordplannen. De strafeisen van 30 maanden tegen de vermeende wapenhandelaren zijn gebaseerd op wapenhandel. De mannen uit St. Willebrord zaten sinds 22 januari vorig jaar tot medio april dit jaar vast.

"Arie en Dennis hebben vuurwapens verkocht alsof het warme worstenbroodjes waren", zei de officier van justitie in de rechtbank in Almelo. "Ze zitten tot hun nek in de vuurwapenhandel."

Undercoveragenten

Zizi W. (30) uit Breda, een goede vriendin van Dennis, werd op 29 januari 2019 opgepakt. Volgens het OM heeft zij als bemiddelaar en contactpersoon bewust de kans aanvaard dat er mensen zouden worden doodgeschoten, toen een van de hoofverdachten gestrest bij haar aanklopte om wapens.

Tegenover undercoveragenten heeft W. verklaard dat ze merkte dat deze Dejan A. zichzelf niet was. Bovendien had ze weet van zijn gokschulden en bleef ze ook na de moorden in Enschede zijn contactpersoon.

Levenslang

Tegen de drie hoofdverdachten eiste justitie vrijdag driemaal een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank doet vrijdag 6 november uitspraak.