Man stoort zich aan kletsende automobilisten in zijn straat en bedreigt ze met kapmes

De man zwaaide met een kapmes in de hand. (Archief) vergroot

Een bewoner van de Duivenvoordestraat in Oosterhout is zondagavond aangehouden nadat hij met een kapmes dreigde. Hij stoorde zich aan kletsende en stilstaande automobilisten in zijn straat.

Rond half acht in de avond stopten twee tegemoetkomende auto's in de Van de Duivenvoordestraat. Bestuurders en inzittenden gingen met elkaar in gesprek. Een bewoner van de straat kwam naar buiten en sprak de inzittenden nogal grof aan en wilde dat ze weggingen.

Kapmes

Pas toen hij dichterbij kwam, zagen de chauffeurs en passagiers dat hij een kapmes in zijn handen had. Hij zwaaide ermee en kwam op de auto's af. De mensen reden direct weg nadat ze enkele opnames van de man hadden gemaakt. Ze belden de politie en lieten agenten de beelden zien.

Dat was voor de politie voldoende aanleiding om de man aan te houden. Hij stond al buiten en het mes lag op de grond. De man zit vast voor verhoor.