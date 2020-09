Nachtmerrie voorbij? Projectontwikkelaar komt met oplossing voor half afgebouwde huizen

De bouw ligt al sinds begin maart stil. vergroot

Er lijkt een oplossing te zijn gevonden voor de stilgelegde bouw van 26 energieneutrale huizen in Helmond. Projectontwikkelaar Earth & Eternity wil de openstaande rekeningen aan onderaannemer Gemert Bouw gaan betalen. Daarmee kan het retentierecht, waarmee een schuldeiser de bouw kan stilleggen, opgeheven worden en de bouw hervat worden.

De bouw van de zogenoemde Nul-op-de-meterwoningen lag de afgelopen zes maanden stil vanwege een financieel conflict. De projectontwikkelaar wil nu voor 350.000 euro schikken met onderaannemer Gemert Bouw.

De onderaannemer zegt eigenlijk nog een half miljoen euro te goed hebben maar gaat met minder akkoord. Het bedrijf sloot vanwege onbetaalde rekeningen begin maart het terrein met het zogenaamde retentierecht, het recht van een schuldeiser om iets wat ze gebouwd hebben niet vrij te geven tot de rekening is betaald. Gemert Bouw besloot de bouw stil te leggen totdat alle schulden betaald zijn.

Impasse

Een impasse volgde. Maar uiteindelijk besluit de projectontwikkelaar na een goed gesprek met een afvaardiging van de kopers en hun advocaat om toch het openstaande bedrag over te maken op de rekening van de onderaannemer. Daarnaast worden de gedupeerde kopers nog gecompenseerd voor 'geleden nadeel'. Hoe hoog die bedragen zijn, is onduidelijk.

Projectontwikkelaar Kees Tempelaars van Earth & Eternity: "Ik denk dat dit goed nieuws is. Ik ben verheugd dat de kopers nu verder kunnen. Het is aan hen met welke aannemer de huizen worden afgemaakt." Ook zegt het bedrijf dat het achterstallige rekeningen aan installatiebedrijven zal betalen.

Vraag die blijft staan: waarom heeft het zes maanden moeten duren voordat er een oplossing op tafel kwam? Tempelaars: "We zijn altijd in gesprek geweest met de kopers om tot een oplossing te komen, maar het was complex. We waren het niet eens met de genoemde 350.000 euro die wij nog zouden moeten betalen. Een kort geding daarover kon niet en een bodemprocedure zou te lang duren. Maar het had zeker eerder gemoeten."

Hij legt de schuld daarvoor bij de 'starre houding' van onderaannemer Gemert Bouw. Onzin, zegt onderaannemer Rick de Boer. "Hij kwam gewoon zijn afspraken niet na. Ik heb vanaf dag één al achter mijn centen aan moeten zitten. Ik moet ook nog zien dat hij me nu gaat betalen. Ik heb er nog niet zoveel vertrouwen in."

Nog onduidelijk of kopers akkoord gaan

Of de kopers akkoord gaan met de aanbieding, moet nog blijken. De toekomstig bewoners willen tegenover Omroep Brabant nog niet reageren op het voorstel van de projectontwikkelaar. Hun advocaat wil het voorstel niet bevestigen, maar zegt wel dat 'vrijdag een goed overleg is gebleken'.

"Maar voor de kopers is dit hoe dan ook een financiële domper. Hun kosten zullen nooit volledig gedekt worden", vertelt advocaat René Menting. Van een definitieve deal is volgens hem nog geen sprake. Wanneer de huizen afgebouwd gaan worden, is nog niet bekend. ''Zodra het geld op mijn rekening staat, gaat het retentierecht eraf'', vertelt onderaannemer De Boer.

Het CDA in Helmond wil dat de kopers vanuit de gemeente ondersteund worden. Zij gaat de Helmondse politiek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering vragen om een sociaal vangnet voor de kopers te creëren.

Bezorgde kopers uitten eerder hun ongenoegen:

