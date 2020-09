Slapen op hoog niveau in oude hijskraan in Den Bosch

Hotelkamer in hijskraan (foto: Jan Peels) Victor Kooijmans en Marjolein van Bokhoven voor hun Hijskraan hotelkamer (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Hotelkamer in hijskraan (foto: Jan Peels)

De iconische hijskraan van Koudijs kent vrijwel elke Bosschenaar. Sinds kort kun je er overnachten op hoog niveau. De hijscabine is door Victor Kooijmans eigenhandig omgebouwd tot luxe hotelkamer.

Eigenlijk zou de feestelijke opening van De Bossche Kraan op de Tramkade op 1 mei gebeuren, maar door de uitbraak van het coronavirus moest het worden uitgesteld. Vrijdag is het alsnog zo ver. In het bijzijn van Mike van der Geld, wethouder van Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur en Willem Koudijs, de zoon de laatste directeur van het familiebedrijf, Leo Koudijs.

Victor en Marjolein geven een rondleiding door de "Hijskraanhotelkamer"

Huwelijksaanzoek

Ook zonder openingsceremonie heeft de Bossche Kraan al op volle toeren gedraaid deze zomer. 'Gedraaid' kan letterlijk worden genomen, want de Bossche Kraan is draaibaar. "Vanuit je bed kun je de Sint-Jan zien, maar ook de bootjes die onder het spoorviaduct doorvaren", vertelt eigenaar Victor Kooijmans trots. Samen met Marjolein van Bokhoven hebben ze de afgelopen tijd al een aantal gasten gehad. "Er is zelf hierboven iemand ten huwelijk gevraagd", zegt een lachende Marjolein.

"Natuurlijk was het jammer dat we de opening moesten uitstellen, maar van de andere kant: het is zo'n uniek bouwwerk dat het ook wel fijn was om het hotel eerst eens uit te proberen en eventuele kinderziektes te verhelpen. Van onze eerste gasten kregen we bijvoorbeeld de tip om het badkamerraam beter te verduisteren en om iets te verzinnen om de deur mee vast te zetten. Kleine dingen maar wel super belangrijk!"

Lied

Een van de laatste dingen op het doe-lijstje was de toegangspoort. Om veiligheidsredenen moet er aan beide zijden een stalen paneel komen. "Daar wilden we iets bijzonders mee doen en daarom hebben we een aantal teksten in het metaal laten stansen. Die teksten komen uit een lied dat in 1952 is geschreven door het personeel van Koudijs naar aanleiding van het 25-jarig jubileum.