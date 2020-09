Coronanieuws: 1316 nieuwe besmettingen in Brabant, beveiligers willen ook voorrang bij testen

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Nederland heeft er 13.471 nieuwe coronabesmettingen erbij, 1316 daarvan in Brabant.

Burgemeester Depla van Breda vindt dat juichen bij voetbal hoort, in tegenstelling tot premier Mark Rutte.

Er komt geen carnavalsoptocht in Etten-Leur

22.06 - Richtlijn voor mondkapjes ouderenzorg

De richtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg om geen mondkapjes te gebruiken bij korte contacten, was gebaseerd op een medische beoordeling en niet op de schaarste aan mondkapjes die er toen was. Dat benadrukt premier Mark Rutte tegenover een verontwaardigde en boze oppositie tijdens het coronadebat dinsdag. De hele oppositie snapt niet dat het RIVM deze richtlijn uit het voorjaar opeens stilletjes wijzigde op 17 augustus.

20.35 - Oppositie kritisch op coronabeleid

Oppositiepartijen van links tot rechts hebben dinsdag keiharde kritiek op het coronabeleid van het kabinet, en het oplopende aantal besmettingen in Nederland. Partijen snappen niet dat er na zes maanden nog steeds niet voldoende testcapaciteit is, en vragen zich af of het kabinet wel eerlijk is geweest over de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg.

Afgelopen vrijdag werden voor zes regio's waar de besmettingen het hardst oplopen nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo moeten cafés eerder de deuren sluiten. PvdA-voorman Lodewijk Asscher denkt dat het "tij nog kan worden gekeerd", maar vindt de genomen maatregelen niet voldoende. "Wie denkt werkelijk dat het schrappen van het laatste rondje in de kroeg deze trend gaat keren?" Ook de ChristenUnie zet daar grote vraagtekens bij.

19.19 - 'Ook beveiligers moeten voorrang krijgen bij testen'

Net als mensen in het onderwijs en de zorg zouden ook beveiligers zich met voorrang moeten kunnen laten testen op het coronavirus. Daarvoor pleit koepelorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche.

"De kans bestaat dat de komende weken de veiligheid op publiek en privaat terrein in gevaar komt door gebrek aan beveiligers, dat het gevolg is van te weinig testcapaciteit", zo stelt de organisatie in een brief aan gezondheidsminister Hugo de Jonge en veiligheidsminister Ferd Grapperhaus.

Eerder pleitte Mireille Beentjes van de landelijke politiekorpsleiding er ook al voor dat politiemensen voorrang moeten krijgen bij het afnemen van coronatesten. Gebeurt dat niet, dan wordt het moeilijk om alle diensten ingevuld te krijgen, zei zij maandag bij het programma Spraakmakers op Radio 1.

19.10 - Voorzitter IC-vereniging snapt frustratie

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, snapt dat mensen gefrustreerd raken over coronamaatregelen, maar roept op met elkaar in gesprek te blijven daarover. Hij zei dat in de uitzending van de Coen & Sander-show op Radio 538, naar aanleiding va de actie #Ikdoenietmeermee. Onder anderen vlogger/zangeres Famke Louise zet zich onder die hashtag met andere BN'ers in tegen die maatregelen.

Gommers zegt tegen de dj's: "Dit is een signaal snap je, we raken gefrustreerd en het duurt allemaal lang en we krijgen het virus niet onder controle." Hij noemt het evenwel "onverantwoord als je hiertoe oproept", maar ziet het wel "positief. We zijn geen China, we zijn van het polderen: wij maken elkaar duidelijk waarom we iets vinden en waarom we ergens voor kiezen

17.47 - Veel interesse in speciaal coronafonds voor de zorg

Het speciale coronafonds voor mensen die werken in de zorg en die zelf ernstig ziek zijn geworden door hun hulp aan patiënten, heeft inmiddels 1,2 miljoen euro uitgekeerd. Het geld is gegaan naar dertig zorgverleners die op de intensive care terecht kwamen en naar de nabestaanden van zes overleden zorgverleners, maakte de stichting dinsdag bekend.

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) is een initiatief van twee chirurgen van het UMC Utrecht, Sander Muijs en Marijn Houwert. Het biedt financiële ondersteuning aan zorgverleners die door hun werk "in de frontlinie" van de coronazorg zelf ernstig ziek zijn geworden én aan nabestaanden van zorgverleners die zijn overleden aan het virus.

De uitkering bedraagt 30.000 of 50.000 euro. Er zijn tot nu toe 49 aanvragen binnengekomen, waarvan er 36 zijn afgehandeld, meldt het ZWiC. De stichting verwacht dat ook de komende periode aanvragen binnen blijven komen. Het fonds wordt gevuld met donaties van bedrijven en andere organisaties. Inmiddels is er 4,1 miljoen euro binnen, en omdat het kabinet het bedrag verdubbelt is er ruim 8 miljoen euro beschikbaar in de stichting, aldus ZWiC.

16.38 - Signaalwaarde hoogst in vijf weken

De signaalwaarde van de drie Brabantse veiligheidsregio’s is dinsdag het hoogste in zeker vijf weken tijd. De drie veiligheidsregio’s zitten allemaal ruim boven de signaalwaarde, aldus het coronadashboard van de overheid.

Een signaalwaarde is een soort 'alarmbel’ die door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. Die alarmbellen kunnen afgaan als er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen, of positief getest worden. Die signaalwaarde is idealiter lager dan 7,5. Dinsdag is de signaalwaarde echter boven de 11 in Brabantse veiligheidsregio's. Ondanks de forse stijging is het risiconiveau in Brabant nog niet verhoogd.

15.58 - Fikse stijging patiënten

Er zijn meer dan 13.400 coronapatiënten bijgekomen in een week tijd. Daarvan moesten 152 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn in de week van 16 tot en met 22 september 33 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

In Brabant kwamen er 1316 nieuwe besmettingen bij. Daarvan belandde zes mensen in het ziekenhuis. Alleen in Zuid- en Noord-Holland raakten meer mensen afgelopen week besmet met het coronavirus.

De dagelijkse cijfers zijn ook hoger dan gisteren. In Brabant zijn 266 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus.

14.15 Geen optocht

Er komt geen carnavalsoptocht in Etten-Leur. De Stichting Carnavals Optocht Etten-Leur (SCO) ziet door de huidige coronacrisis geen mogelijkheid de optocht veilig te organiseren. De vereniging laat weten dat meerdere bouwclubs betrokken zijn geweest bij het besluit.

Wil je zien hoe carnaval dit jaar gevierd wordt in jouw gemeente? Klik hier voor een overzicht.

13.00 Toename

In de afgelopen 24 uur zijn er zo'n 2250 nieuwe corona-gevallen gemeld. Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Het reproductiegetal, het aantal mensen dat iemand met corona gemiddeld besmet, is nu boven de één.

Volgens Van Dissel hebben ongeveer een miljoen mensen het virus gehad.

11.55 Mondkapjesplicht personeel DAF

Bij DAF in Eindhoven is het voor ál het personeel verplicht om een mondkapje te dragen binnen het bedrijf, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De mondmaskers moeten op bij ‘verplaatsingen binnen het gebouw’, zo luidt de officiële regel.

DAF heeft dat besloten om een aantal redenen: het aantal besmettingen in Nederland neemt toe, maskers blijken toch van waarde, zegt een woordvoerder. "In de praktijk blijkt het in sommige gevallen lastig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, bijvoorbeeld op de trap of als medewerkers elkaar tegenkomen in de gang."

DAF is niet het enige bedrijf in de provincie waar mondkapjes binnen het gebouw verplicht zijn.

11.30 Vertrouwen geschonden

Het vertrouwen van verpleegkundigen is geschonden. Dat zegt de vakorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Verpleegkundigen hoefden aan het begin van de coronacrisis geen mondkapje te dragen als ze maar kort bij iemand in de buurt waren. Toen zou het besmettingsrisico nog klein zijn en de mondkapjes waren erg schaars. Sinds vorige maand is het voor verpleegkundigen wel verplicht een mondkapje te dragen bij 'vluchtig contact'.

Verpleegkundigen maakten zich in het begin van de uitbraak al zorgen over de richtlijn dat een mondkapje niet nodig was bij een korte ontmoeting. V&VN heeft een brief gestuurd aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Tamara van Ark van Medische zorg. De organisatie wil weten hoe de ministers het geschonden vertrouwen weer gaan herstellen.

11.00 Wereldwijd record coronagevallen

Het aantal coronagevallen neemt niet alleen lokaal, maar ook wereldwijd enorm toe. Vorige week is het aantal besmettingen gestegen tot bijna twee miljoen. Dat is een stijging van zes procent ten opzichte van de week ervoor. Het gaat volgens de World Health Organisation (WHO) om het hoogste aantal gemelde gevallen sinds het begin van de epidemie.

Het aantal sterfgevallen nam wel af.

9.10 'Juichen hoort bij voetbal'

Burgemeester Depla van Breda is het niet eens met premier Mark Rutte over de juichende voetbalsupporters, meldde de Volkskrant. De premier vond dat supporters niet moeilijk moesten doen en in het stadion gewoon 'hun bek moesten houden'. Depla was het daar niet mee eens. "Juichen hoort bij het voetbal zoals lachen bij Theo Maassen en huilen bij begrafenissen hoort", zei hij tijdens een zitting van de Regiegroep Voetbal en Veiligheid.

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

8.54 'Jongeren ook zwaar getroffen'

Jongerenvereniging Coalitie-Y en de PvdA zeggen dat ook jongeren zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Ze willen dat de overheid meer actie onderneemt om jongeren aan het werk te krijgen.

08.21 - Coronabesmetting op middelbare school Breda

Op de Markenhage in Breda is bij een leerlingen het coronavirus geconstateerd. Dat schrijft de school in een brief die aan ouders is gestuurd. De lessen op de school kunnen gewoon doorgaan.

08.01 - 'Hopen op buitencarnaval'

Als het aan de horecaondernemers in de grote vier Brabantse steden ligt, is het hopen op een 'buitencarnaval' dit jaar. Dat zegt Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland in Breda. Buiten is er genoeg ruimte om afstand te houden van elkaar, zegt De Vos in BN De Stem. Wel zullen er volgens de horecaondernemers maatregelen moeten worden genomen om carnavalstoerisme tegen te gaan: 'Eigen carnavalsvierders eerst'.

07.57 - Consumentenvertrouwen blijft laag

De stemming onder consumenten is in september nauwelijks veranderd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Consumenten waren iets minder pessimistisch over het economisch klimaat. De koopbereidheid bleef hetzelfde.

Consumenten waren minder negatief over de financiële situatie in de komende twaalf maanden, aldus het statistiekbureau. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde daarentegen een fractie. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder ongunstig dan in augustus.

07.14 - Geen carnaval in Mill

In Mill worden alle carnavalsactiviteiten dit jaar afgelast om het coronavirus. Dat meldt de Stichting Carnaval Mill Ut Gèrmelaand op hun website. Geen hoogheden, geen kopstukken en geen andere feestelijkheden daar. “Het was een moeilijk besluit, maar alle commissies binnen Stichting Carnaval Mill waren het eens”, zegt de stichting.

07.00 - Wel klachten, toch naar het werk

Van de werknemers met klachten die kunnen wijzen op corona komen drie op de tien toch naar het werk. Dat meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder bijna 500 werkgevers met personeel en 8000 werknemers en zzp'ers.

Een kwart van de werknemers (27 procent) zegt bij klachten geen coronatest aan te vragen en gewoon naar het werk te gaan. Nog eens 3 procent zou een test aanvragen maar niet thuisblijven. De rest zou wel een test aanvragen of tien dagen thuisblijven.

Van de deelnemers aan het onderzoek laat 45 procent weten zich bezwaard te voelen om niet fysiek op het werk te verschijnen. Verder blijkt dat twee op de drie werkgevers niet actief controleren of personeel op de werkvloer klachten heeft.

03.30 - Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert dinsdag opnieuw over het coronavirus. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge staat een kritische ontvangst te wachten. Het virus is sinds het laatste coronadebat begin deze maand bezig aan een flinke opmars.

Vrijdag kondigde het kabinet regionale maatregelen af in zes regio's waar het aantal besmettingen het hardst oploopt. Daar moeten kroegen eerder dicht. Regio's nemen zelf ook aanvullende stappen. Maar verschillende partijen, waaronder D66, vragen zich af of dit wel genoeg is om het tij te keren. Fractievoorzitter Rob Jetten wil weten of het kabinet aanvullende maatregelen overweegt, omdat het eerder sluiten van kroegen volgens hem de opmars van het virus niet gaat stoppen.

03.30 - Verwachting RIVM cijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met zijn wekelijkse cijfers over de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Het instituut meldt dan hoe vaak het virus in de afgelopen week is vastgesteld, hoeveel mensen in een ziekenhuis zijn opgenomen en hoeveel patiënten zijn overleden. Dat het aantal besmettingen hard oploopt, staat vast. Waarschijnlijk zijn in de afgelopen week meer dan 13.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Vorige week meldde het RIVM 8265 positieve tests in de zeven dagen ervoor.

03.21 - Deals coronavaccin

Het kabinet moet openheid van zaken geven over de tot staatsgeheim gebombardeerde deals over een coronavaccin, stellen experts in het AD. Vooral aansprakelijkheid voor bijwerkingen is een heikel punt.

Samen met de andere EU-lidstaten heeft Nederland een definitieve deal en vijf voorlopige deals gesloten met farmaceuten die een coronavaccin ontwikkelen. De inhoud is door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gebombardeerd tot staatsgeheim. Zo blijft onduidelijk hoeveel we per vaccin betalen en wie opdraait voor eventuele bijwerkingen. Een aantal farmaceuten heeft al aangegeven geen volledige aansprakelijkheid te willen dragen.

02.06 - Hogere zorgpremies

De topman van zorgverzekeraar DSW, Aad de Groot, verwacht dat de zorgkosten in Nederland volgend jaar fors gaan stijgen. Maar de rekening daarvoor mag niet alleen worden afgewenteld op verzekerden, zegt hij in De Telegraaf.

"Indien de zorgkosten komend jaar inderdaad héél veel hoger zijn, vinden wij niet dat de rekening alleen op het bordje van premiebetalers mag belanden", zegt De Groot. "De overheid zou dat dan op een andere manier moeten oplossen, bijvoorbeeld via belastingen."

De krant maakte dinsdag bekend dat DSW de zorgpremie voor 2021 met 6,50 euro per maand verhoogt naar 124,50 euro. Dat is een hogere stijging dan het kabinet met Prinsjesdag aankondigde.

01.46 - 'Voldoende beschermingsmiddelen zorg'

Nederland heeft momenteel voor de zorgsector voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beschikbaar en in voorraad. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat de centrale inkoop doet namens de overheid, gaat er ook van uit dat er genoeg spullen zijn als er weer een piek komt in het verbruik, vergelijkbaar met die in het voorjaar. Dat schrijft zorgminister Hugo de Jonge ook namens zijn collega Tamara van Ark aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op een debat dinsdagavond.

23.03 - Boete voor negeren thuisquarantaine

Ruim twee derde van de Nederlanders vindt dat het negeren van de thuisquarantaine moet worden beboet, net als het overtreden van andere coronaregels. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3700 deelnemers.

Als gevraagd wordt hoe hoog de boete moet zijn, lopen de meningen behoorlijk uiteen. Ongeveer 48 procent denkt dat een boete van 1000 euro zou helpen, maar 38 procent vindt dat bedrag te hoog. Voor slechts 6 procent gaat dit niet ver genoeg: deze groep vindt de boete te laag.