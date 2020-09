Carnavalsoptocht gaat voor derde keer op rij niet door in Oosterhout: ‘Dit doet zeer’

De optocht in Oosterhout in betere tijden (archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Voor de derde keer op rij is de carnavalsoptocht in Oosterhout afgeblazen. Eerder gooiden storm en de lockdown roet in het eten, dinsdagavond kwam het negatieve advies van de veiligheidsregio voor 2021. “Hoeveel pech kun je hebben?”, vraagt Ernst-Jan van Langh van koepelorganisatie OCS de Smulnarren zich af.

Het lijkt haast alsof er een vloek op de Oosterhoutse optocht rust. In februari kon de optocht niet doorgaan, vanwege een flinke storm. De leutstoet werd uitgesteld, maar op 10 maart werd duidelijk dat ook dit niet kon doorgaan vanwege de coronacrisis. Alsof het niet genoeg was, moest het Oosterhoutse carnavalsbestuur dinsdagavond weer besluiten dat de Grote Kaaiendonkse Optocht voor 2021 niet doorgaat. Het bestuur roept bouwers op geen wagens te bouwen.

De wagen van vorig jaar staat bij CV Nie Mááuwe uit buurtdorp Den Hout nog altijd ongebruikt in de loods. “Dit is heel zuur. We wilden hem nog mooier maken”, zegt bouwer Niek van den Heijkant. "De optocht in Oosterhout is voor ons altijd een hoogtepunt en het is heel jammer als je dan niet kan meerijden.” Wat ze nu precies met de wagen gaan doen, is onduidelijk.

Bouwclub Van Veul Bier Worde Zat uit Dorst durfde dit jaar nog niet te beginnen met bouwen. “We wilden het risico niet te nemen. Dat is achteraf een goed besluit geweest”, vertelt Gijs Jansen. Vorig jaar werd de wagen gesloopt, nadat deze in geen enkele optocht had meegereden. Wel konden mensen de wagen bij de loods bekijken. “Dat het nu weer niet doorgaat hadden we zien aankomen, maar het blijft een grote teleurstelling.

Ook C.V. de Pierewaaiers uit Oosterhout hebben de wagen nog in de loods staan. "Het is super jammer. We hebben het goed te pakken in Oosterhout", zegt bouwer Robbert Grootenboers. "We moeten nu serieus gaan kijken in wat voor staat de wagen is. En dan beslissen of we hem nog een jaartje kunnen bewaren." De kans is aanwezig dat hij volledig de prullenbak in moet. "Dat zou heel zuur zijn. Dan hebben we een half jaar voor niks gebouwd."

“Dit doet zeer als carnavalsmens en Oosterhouter”, vervolgt voorzitter Ernst-Jan van Langh van de koepelorganisatie. Hij lichtte maandagavond alle bouwers in. “Het was een heel zure boodschap.” Toch houden ze in Oosterhout de deur wel op een kier voor een alternatieve optocht, zonder wagens dus.

De drie Brabantse veiligheidsregio’s schreven maandagavond dat ‘optochten en dweilorkesten’ niet het beeld van 2021 zullen zijn. Ze riepen carnavalsverenigingen op om alternatieven voor carnaval te bedenken.

Daarmee gaan ze in Oosterhout ook aan de slag. “We hebben al prille ideetjes. Je kunt natuurlijk allerlei activiteiten voor de jeugd organiseren of de Markt ombouwen, met stoelen en tafels op anderhalve meter afstand”, aldus de voorzitter.