Gewonde bij schietpartij in Den Bosch is jongen van 16

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision vergroot

Bij de schietpartij maandagavond in Den Bosch is een 16-jarige jongen gewond geraakt. Dat meldt de politie dinsdag. Volgens de politie is er mogelijk een ruzie tussen een aantal jongeren geweest en is een van hen daarna neergeschoten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De 16-jarige jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het precies met hem gaat is nog onduidelijk.

Schoten na een ruzie

Rond tien over halfnegen kreeg de politie een melding dat er een grote ruzie op de Pizarrostraat in Den Bosch plaatsvond. Er zouden ongeveer tien jongeren met elkaar in gevecht zijn.

Snel na deze melding volgde een melding dat er op de Bartholomeus Diazstraat iemand op de grond lag met een schotwond. Mogelijk hebben beide zaken dus met elkaar te maken.