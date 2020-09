Coronanieuws: coördinatiecentrum patiëntenspreiding gaat weer van start

Archieffoto vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nederland heeft 13.471 nieuwe coronabesmettingen erbij, 1316 daarvan in Brabant, bleek dinsdag uit de RIVM-cijfers.

Burgemeester Depla van Breda vindt dat juichen bij voetbal hoort, in tegenstelling tot premier Mark Rutte.

Er komt geen carnavalsoptocht in Etten-Leur

07.29 - 'Corona en werken kan soms best'

Werknemers die besmet zijn met het coronavirus, kunnen in sommige gevallen 'gewoon' bij de baas aan het werk blijven. Dat stelt Paul Savelkoul, hoogleraar medische microbiologie bij MUMC+ in Maastricht. Dit meldt 1Limburg.

"Er zijn mensen die besmet zijn met het coronavirus, maar die amper klachten hebben", zegt Savelkoul. Dergelijke besmette personen hebben volgens de hoogleraar doorgaans maar weinig corona onder de leden. "Als je weinig besmet bent en je niet hoest en proest en je wilt werken, dan kan dat met een mondmasker op."

07.22 - Miljardensteun

De overheid gaf in de eerste helft van het jaar bijna 15 miljard euro meer uit dan zij ontving. Dit kwam voornamelijk door de maatregelen van het kabinet om de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Deze maatregelen kostten tot zover ongeveer 14 miljard euro, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De overheidsschuld steeg met 47 miljard euro tot 442 miljard euro.

06.46 - Door de 100.000 patiënten-grens

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland komt woensdag waarschijnlijk boven de 100.000 uit. De teller stond dinsdag op 98.240. Als tussen dinsdagochtend en woensdagochtend minstens 1760 gevallen worden geregistreerd, is de 100.000e positieve test een feit. De laatste dagen zijn er ongeveer 2000 nieuwe gevallen per etmaal.

Het werkelijke aantal coronagevallen is waarschijnlijk allang door de grens heen. In de eerste maanden van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Door de drukte op de testlocaties is het de laatste weken ook moeilijk om iedereen met klachten te testen.

03.30 - Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weer van start

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en de druk op de ziekenhuizen wordt steeds groter, met name in de Randstad. Binnen afzienbare tijd is het misschien nodig om coronapatiënten over te plaatsen naar ziekenhuizen aan de andere kant van het land, waar nog ruimte is. Daarom gaat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag weer van start.

Het coördinatiecentrum was eind maart opgezet, toen de eerste golf van de corona-uitbraak op zijn hoogtepunt was.

23.53 - De Jonge had meer tests kunnen regelen

Zorgminister Hugo de Jonge vindt dat hij "terugkijkend eerder de testcapaciteit had kunnen opschalen, maar in de context van dat moment was dat een niet voor de hand liggend besluit". Dat kwam onder meer omdat er toen veel minder vraag was naar de coronatesten dan de 30.000 testen per dag die er begin juli waren, legde hij de Tweede Kamer uit tijdens het coronadebat dinsdag. Pas in de tweede week van augustus liep de vraag sterk op.

23.01 - Meer regio's in categorie 'zorgelijk'

Het aantal regio's waar corona om zich heen grijpt neemt snel toe. Vorige week stond de teller nog op zes 'zorgelijke' regio's, daar komen er deze week waarschijnlijk acht bij, zei premier Mark Rutte dinsdag in debat met de Tweede Kamer.

Volgens Rutte kunnen we "ervan uitgaan" dat er deze week acht nieuwe regio's in de categorie 'zorgelijk' belanden, als je naar de ontwikkeling van de besmettingscijfers kijkt. Het kabinet is samen met de regio's "druk bezig" om een tweede lockdown te voorkomen. Of dat betekent dat er nieuwe maatregelen op komst zijn en waar, zei Rutte niet. Ook werd niet duidelijk om welke regio's het gaat.