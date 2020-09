PSV legt Duitse doelman Vincent Müller vast

PSV heeft de Duitse doelman Vincent Müller vastgelegd. De 20-jarige keeper komt over van Würzburger Kickers, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland.

"Vincent is een talentvolle jonge keeper die we de ruimte gaan geven om zich te ontwikkelen", aldus technisch manager John de Jong. "Met Mvogo en Unnerstall hebben we twee goede ervaren keepers. Müller en Maxime Delanghe zijn jongens voor de toekomst. Met maatwerk, afhankelijk van het programma van de A-selectie en Jong PSV, zullen we hen stap voor stap begeleiden."