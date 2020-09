Basisscholen worstelen met testen bij de GGD of commercieel testen

Foto: Pikist vergroot

Met de lange wachttijden bij de teststraten van de GGD zoeken veel bedrijven en instellingen hun heil bij commerciële tests, dus buiten de GGD om. Ook Brabantse basisscholen verkennen de mogelijkheden zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant, maar een echte eindoplossing is er nog niet: "Daar hebben ze ook een capaciteitsprobleem."

Wim Heesterbeek & Janneke Bosch Geschreven door

Sinds deze week geldt er een voorrangsregeling bij de GGD, waardoor onderwijspersoneel zich sneller kan laten testen bij een teststraat. De bijbehorende telefoonlijn was direct na de opening al overbelast, scholen klagen bovendien dat de belofte om binnen 24 uur een testuitslag te geven vaak niet waargemaakt wordt.

Een leerkracht van Leersaam (drie scholen in Etten-Leur) werd voor een test naar Den Haag gestuurd en moest dagen geduld hebben. Gevolg: leraren zitten onnodig lang thuis en staan niet voor de klas.

Geen spoed voor ondersteuners

Een ander probleem dat scholen hebben met de regeling: hij geldt alleen voor leerkrachten en niet voor ondersteunende medewerkers, die geen eigen klas hebben maar de leerkrachten helpen. Zo'n medewerker die thuiszit, zou het onderwijs niet onder druk zetten, zo vertelt iemand van basisschool 't Maxend in Nistelrode aan Omroep Brabant.

Ook bij De Regenboog in Nieuwendijk liepen ze hier tegenaan: "Ik vind dat heel jammer, want de ondersteunende medewerkers zijn nauw betrokken bij de zorg in de school."

Ook druk bij commerciële testen

De Stroming (tien scholen in de regio Altena) klaagt ook over de lange wachttijden bij de GGD en zoekt een andere oplossing, voorrangsregeling of niet: "We zijn, ondanks de voorrangsmaatregel, aan het voorbereiden op testen op commerciële basis."

Maar is dat zoveel beter? Salto (24 scholen in de regio Eindhoven) heeft het commercieel testen ook overwogen. Maar al snel bleek dat deze bedrijven het ook enorm druk hebben: "Ook daar hebben ze een capaciteitsprobleem", zegt een woordvoerder. Stichting OBSH (7 scholen in de regio Helmond) liet vorige week drie leerkrachten testen bij een commercieel bedrijf, maar veel soepeler dan bij de overbelastte GGD verliep dat niet. "Helaas lukt het niet om in Nederland te realiseren wat in andere landen wel kan", zegt een woordvoerder.

Skobos (vijf scholen in de regio Oirschot) en SSOE (drie scholen in de regio Eindhoven) maken, naast de GGD-testen, wel incidenteel gebruik van commerciële testen. "Het gaat al wat beter bij de GGD, maar we wedden graag op twee paarden", aldus een woordvoerder van SSOE. De hogere kosten (een commerciële test kost zo'n 100 euro) deren hem niet, "Een leerkracht die dagen thuiszit kost me meer."

Binnen 24 uur lukt helft van de tijd

De koepelorganisatie van alle GGD's laat aan Omroep Brabant weten niet te kunnen zeggen hoeveel leraren zich in onze provincie al hebben laten testen. Landelijk hebben 6736 medewerkers uit zorg of onderwijs op de eerste dag van de voorrangsregeling meteen een afspraak gemaakt. Voor hen is er over het algemeen in de ochtend tijd ingeruimd bij de GGD’s, zegt een woordvoerder. “Dus als je later op de dag belt voor een afspraak, kun je vaak de volgende ochtend terecht.”

Het is de bedoeling dat de uitslag van de test dezelfde dag nog beschikbaar is, maar in ieder geval binnen 24 uur. In ongeveer de helft van de gevallen lukt dat. Zo’n 90 procent heeft de uitslag binnen 48 uur. Van de overige tien procent hebben de meeste mensen de uitslag nog een paar uur later, meestal binnen 52 uur, meldt de GGD-koepelorganisatie.