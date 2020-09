Bij Bob's Vinyl vliegen de lp's de winkel uit: 'Meer beleving dan Spotify'

Bob van der Staak vergroot

Voor het eerst sinds de cd eind jaren tachtig op de markt kwam, zijn er wereldwijd weer meer ouderwetse lp's verkocht dan cd's. De vinyl plaat is al jaren bezig aan een comeback. Dat merkt ook Bob van der Staak (40) die een platenwinkel heeft in Aarle-Rixtel. Vooral sinds de coronacrisis vliegen de platen als warme broodjes over de toonbank: "Mensen hebben thuis meer tijd, kunnen niet naar concerten en willen toch muziek luisteren."

Voor Bob van der Staak begon de liefde voor vinyl als student. Hij kocht platen simpelweg omdat die toen spotgoedkoop waren. "Iedereen deed zijn platencollectie de deur uit en kocht cd's."

Zo'n dertig jaar later is het precies andersom. Mensen willen hun cd's toch weer op vinyl hebben. Zoals een klant die net een album van de Red Hot Chili Peppers heeft gekocht: "Ik heb de cd, maar wil nu toch de lp hebben. We hebben sinds kort weer een pick-up. Het is toch meer beleving, de plaat uit de hoes halen, op de draaitafel leggen en de naald erop."

"Veel mensen willen toch door de platen struinen en iets in hun hand hebben."

Bob van der Staak begon ruim tien jaar geleden met de verkoop van vinyl online. Toen dacht hij nog dat het een hype was, die weer voorbij zou gaan. Maar een paar jaar geleden opende hij ook een echte winkel: Bob's Vinyl. "Veel mensen willen toch door de platen struinen en iets in hun hand hebben. De zaken gaan goed, ik denk dat ik hier over tien jaar nog zit."

Wie denkt dat alleen ouderen, die met de platenspeler zijn opgegroeid, vinyl kopen heeft het mis. Bob heeft ook tieners en twintigers als klant. "Een paar jaar geleden kwamen die goedkope kofferplatenspelers van Crosley op de markt. Dat heeft vinyl een enorme boost gegeven. Ook de jeugd vind het draaien van een plaat meer beleving dan bijvoorbeeld Spotify. En ze willen de artiesten ook steunen." Ondertussen brengen veel artiesten hun muziek weer uit op vinyl en is het aanbod gigantisch.

Bob laat z'n favoriete lp's zien in deze video:

"Mensen die in de jaren tachtig hun platenverzameling naar de kringloop brachten, proberen die nu weer terug te kopen."

Op de vraag wat het beste verkoopt antwoordt Bob volmondig: "Muziek uit de jaren '80 van bijvoorbeeld Cyndi Lauper, Madonna en Queen vliegt de deur uit. Mensen die in de jaren tachtig hun platenverzameling naar de kringloop brachten, proberen die nu weer terug te kopen. Ook worden veel oude lp's opnieuw uitgebracht."

Wat veel mensen ook mooi vinden aan lp's zijn de hoezen. Volgens Bob worden die alleen maar mooier. Zijn favoriete hoes is een lp waarop Bob Dylan heel romantisch met zijn toenmalige vriendin staat. Over de geluidskwaliteit van vinyl lopen de meningen uiteen. Volgens Bob klinkt het vooral beter als je een heel goede audio-installatie hebt. En veel mensen vinden, ondanks de kraakjes die je soms hoort, vinyl toch warmer klinken dan de cd.