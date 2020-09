Frauderende klusjesman ontmaskerd in Opgelicht?! 'Opzouten of ik stomp je op je bakkes!'

Bewakingsbeelden waarop de klusjesman te zien is. vergroot

Een klusjesman die met zijn oplichterspraktijken in heel Brabant slachtoffers maakt. Het tv-programma Opgelicht?! besteedde dinsdagavond aandacht aan de 28-jarige Nicky H. uit Waalwijk, die zeker 25 mensen heeft gedupeerd. Een cameraploeg zocht hem bij zijn huis op, waar een agressieve confrontatie volgde.

Oosterhout, Tilburg, Den Bosch, Rosmalen, Kaatsheuvel, Bergen op Zoom en Vught, Sprang-Capelle en Dussen... het is een lange lijst van plaatsen waar Nicky H. toesloeg.

Voor 40.000 euro opgelicht

De Waalwijker doet allerlei klusjes, variërend van schilderen tot loodgieterswerk. Op Facebook reageert hij op oproepen van mensen die iemand zoeken voor een dakkapel, schilderwerk, tuinonderhoud of bijvoorbeeld het bouwen van een trap. Hij opereert onder verschillende namen. Ook gebruikt hij illegaal gegevens van andere bedrijven. In totaal lichtte hij zijn slachtoffers voor 40.000 euro op.

Opgelicht?! wist Nicky H. op te sporen, waarna ze hem opzoeken. De klusjesman is duidelijk niet blij met de confrontatie. "Opzouten of ik stomp je op je bakkes", reageert hij. Daarna vlucht hij zijn huis in. Hoewel de cameraploeg meerdere keren aanbelt, wordt er niet meer opengedaan.

Bekijk hieronder de uitzending van Opgelicht?! en lees dan verder.

Wachten op privacy instellingen...

Een van de slachtoffers is Rolf uit Oosterhout. "Ik zocht een schilder voor mijn kozijnen", vertelde hij eerder aan Omroep Brabant. "Het begon ermee dat hij de materiaalkosten vooraf betaald wilde hebben. Hij is een dag komen schilderen en was alleraardigst. Hij hoorde dat we een veranda wilden en die kon hij ook wel bouwen. Daarvoor gaf ik hem 13.000 euro en dat was meteen ook de laatste keer dat ik hem gezien heb."

Ook Martin uit Raamsdonksveer ging met de klusser in zee. "Ik wilde mijn garagedeur laten vervangen, voor 900 euro zou hij dat karwei doen", zegt hij. "De rekening riep al meteen vragen op. Ik zag dat er een bankrekeningnummer werd gebruikt dat niet overeenkwam met de bedrijfsnaam. Uiteindelijk kwam hij niet meer opdagen. Ik heb nog contact met 'm gehad via WhatsApp, maar het was volkomen kansloos."

"Als je toch gaat klagen, dan wordt het gesprek steeds agressiever."

Een andere gedupeerde: "Hij komt met allerlei smoezen aanzetten, dat zijn schoonmoeder geopereerd moet worden aan haar galblaas. Als je toch gaat klagen, dan wordt het gesprek steeds agressiever. Dit is heel heftig. Er komt zomaar iemand op je privéterrein, trekt veel geld uit je zak en trekt zich nergens iets van aan."

Volgens Opgelicht?! heeft de politie de oplichtingszaak nog niet opgepakt. "Mensen die aangifte wilden doen, werden verwezen naar de civiele rechter."

LEES OOK: Gedupeerde Brabanders verenigen zich om flessende klusjesman te pakken