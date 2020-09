Van droomhuis naar nachtmerrie: Mirella krijgt 47 windmolens in haar achtertuin

Het begon zes jaar geleden als een droom voor Mirella Schutgens en haar man. Ze kochten een monumentale boerderij aan de rand van Rosmalen met een schitterend uitzicht over het Brabantse landschap. Maar sinds twee jaar leven ze in een nachtmerrie. De gemeenten Den Bosch en Oss willen daar een mega windmolenpark bouwen met 47 windmolens.

Waait niet genoeg

Sandra Jansen is woensdagavond één van de demonstranten in Den Bosch. Met spandoeken, borden en kartonnen windmolens probeert ze samen met andere actievoerders raadsleden te overtuigen om tegen het plan te stemmen. Een bijna stil protest want schreeuwen of een protestsong mag niet vanwege corona.