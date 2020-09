‘Doodsbedreigingen bij woonzorgcentrum in Goirle na oproep actiegroep Viruswaarheid’

Bij woonzorgcentrum Guldenakker in Goirle zijn doodsbedreigingen binnengekomen aan het adres van medewerkers. Ook kreeg personeel scheldpartijen over zich heen. Dat gebeurde na een oproep van Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid, zo meldt het Brabants Dagblad.

Aanleiding van de bedreigingen, was het bericht dat het woonzorgcentrum, onderdeel van Thebe, weer op slot moest. Daarop publiceerde Engel het telefoonnummer van het centrum, met de boodschap: ‘even een doe-opdracht tussendoor. Ik krijg net een verontrustend bericht. Er is toch weer een verzorgingstehuis op slot gegaan (…) We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht, en toch proberen ze het weer.’

'Belverzoek'

Overigens is het jongste 'belverzoek' van Willem Engel alweer live. In de uitzending van Jinek op NPO 1 reageerde advocaat Jan Vlug onder meer op de oproep en de bedreigingen die bij het verzorgingshuis in Goirle binnenkwamen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Op Facebook roept Engel in zijn meest recente bericht op om de redactie van Jinek te bellen: "(...) Even bellen met de redactie van Jinek. Maar niet schelden en tieren aub. Zit er dadelijk weer een Jan Vlug bij Jinek."