10 meisjes en vrouwen verkracht en aangerand: 15 jaar celstraf en tbs geëist

Als het aan justitie ligt, moet de 26-jarige Jonathan M. uit Eindhoven vijftien jaar de cel in. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding van acht meisjes en twee vrouwen. Ook moet M. volgens justitie behandeld worden. Dus eiste de officier donderdag behalve de celstraf ook tbs. Dit werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch.

"Gelet op de gruwelijkheid van de daden van verdachte en het leed dat hij zijn vele slachtoffers heeft aangedaan moet de verdachte een hoge straf krijgen. De maatschappij moet maximaal tegen deze man worden beschermd", verklaarde de offcier de eis. “De gruwelijkheid van deze zaak is ongekend en dat heeft uitsluitend deze meneer op zijn geweten.”

De rechtbank trok twee dagen uit voor de behandeling van de omvangrijke zedenzaak. Woensdag werden de feiten doorgenomen. En donderdagochtend begon de officier van justitie aan haar requisitoir dat uitmondde in de strafeis.

Jonathan M. werd vorige zomer opgepakt toen hij een Franse toeriste verkrachtte in de Genneper parken in Eindhoven en een paar dagen later een 15-jarig meisje in Valkenswaard. Op zijn mobieltje vond de politie ook beelden van andere minderjarige meisjes die dingen bij hem of zichzelf deden. Later bleek dat hij in 2011 al veroordeeld was voor verkrachting van een 16-jarig meisje.

'Jij hoort in de gevangenis'

Zijn ex-vriendin noemde het woensdag in de rechtbank vreselijk dat hij meisjes heeft verkracht en daarna gewetenloos bij haar in bed kroop. "Jij hoort in de gevangenis", zei ze.

M. vertelde uiterst kalm zijn versie van de gebeurtenissen waarvan hij verdacht wordt. Hij benoemde dat er alcohol in het spel was en dat hij daar vaak agressief van wordt. Zeven slachtoffers maakten in de rechtbank gebruik van hun spreekrecht. Uit hun verhalen bleek vooral de angst die ze hebben gevoeld en waar ze nog steeds mee moeten zien te leven.

Over twee weken volgt de uitspraak in de zaak.

