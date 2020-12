Kip Coco en geit Lars waren beste vriendjes in het asiel en vonden samen een nieuw thuis

Geitje Lars en kip Coco zijn gek op elkaar. vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Bijvoorbeeld de bijzondere vriendschap tussen kip Coco en geitje Lars. Hoe gaat het nu met ze? Omroep Brabant blikt terug.

Rebecca Seunis Geschreven door

Kip Coco en geitje Lars kwamen allebei in juli als zwervers binnen in het Eindhovense asiel De Doornakker. Al snel bleken de twee beste vrienden: ze speelden en sliepen zelfs samen. Daarom hoopte het asiel dat de twee samen geadopteerd konden worden.

Het bijzondere duo stal de harten van vele mensen: iedereen wilde de twee wel in huis nemen nadat het verhaal bij Omroep Brabant viral ging. De mailbox van het asiel stroomde over en het duurde dus niet lang tot de twee samen een fijn nieuw thuis hadden gevonden.

Wachten op privacy instellingen...

Het nieuwe baasje van Coco en Lars wil liever anoniem blijven, maar het asiel laat aan Omroep Brabant weten dat ze in juli zijn opgehaald en nu gezellig samen in de wei staan. De nieuwe baasjes hoeven niet zo nodig in de media maar via het asiel krijgen we te horen dat ze flink wat speelruimte hebben gekregen in hun nieuwe thuis.

Bovendien zat er ook nog een bijzonder verhaal achter kip Coco. Want de kip bleek helemaal geen echte zwerver, eerder een zogenoemde free spirit. Ze zat eerst op een zorgboerderij in Limburg maar liep regelmatig weg. Daarna verhuisde ze naar een achtertuin in Eindhoven, maar ook daar had ze het gauw gezien. Haar vorige baasjes noemden haar daarom liefkozend ‘Houdini’. Ook in juli was ze er weer eens vandoor gegaan en zo kwam ze uiteindelijk in het asiel terecht. Gelukkig heeft ze nu weer een nieuw, permanent thuis.

Omroep Brabant blikt terug op een vrolijk of bijzonder verhaal uit 2020. Tot en met 31 december kun je dagelijks op web en app een nieuw vakje van de kalender openen voor een beetje vrolijkheid in dit zware jaar. Zo gaan we hopelijk met frisse moed 2021 in.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.