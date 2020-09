Snoepfabriek Lonka bestaat 100 jaar en Annie (69) werkt er al meer dan een halve eeuw

Lonka bestaat 100 jaar, Annie Vergouwen werkt er al meer dan 50 jaar (foto: Erik Peeters). vergroot

Een zoete geur vult de grote fabriekshal van Lonka in Roosendaal. Verse blokjes noga en fudge karamel verlaten de transportband in afwachting van de smachtende zoetekauwen. Ook Annie Vergouwen (69) is dol op de snoepjes. Al meer dan een halve eeuw beleeft ze het voorrecht om er iedere dag tussen te mogen werken.

Annie is eigenlijk de Willy Wonka van snoepfabriek Lonka. Gepassioneerd vertelt ze haar verhaal. Al 52 jaar lang stapt ze in de vroege ochtend op haar fiets om fluitend van Nispen naar Roosendaal te rijden. Ze kent het bedrijf op haar duimpje. Annie werkt niet alleen bij Lonka, ze ademt Lonka.

Annie Vergouwen is blij dat ze in de snoepfabriek mag werken:

De huidige suikerwerkenfabriek op bedrijventerrein Borchwerf werd pas in 2002 gebouwd, maar de oude blinkende koperen ketels in het gebouw onthullen dat de Brabantse zoetwarenfabrikant een rijke historie kent.

Lonka, afgeleid van London Caramel Works, vindt zijn oorsprong in Breda. Daar worden in 1920 de eerste karamelblokjes en toffees gemaakt. De zaken gaan goed en tien jaar later wordt ook in het Belgische Essen een fabriek geopend. Daar gaat het Lonka-avontuur verder als in 1965 de fabriek in Breda wordt gesloten.

De zoetwarenfabrikant beleeft in de jaren vijftig en zestig gouden tijden. Lonka biedt dan werk aan wel 165 mensen. Maar de oliecrisis in de jaren zeventig brengt een ommekeer. Er breken zware tijden aan. De fabriek draait jarenlang verlies en uiteindelijk wordt het personeelsbestand teruggebracht tot zo’n vijftien medewerkers.

Het is de West-Brabantse familie De Bock die het gevestigde merk redt van de ondergang. Ze nemen in 1997 de zaak over brengen Lonka weer naar Brabantse bodem. Er wordt fors geïnvesteerd in een moderne productiehal die in 2002 in Roosendaal verrijst.

Sinds 2015 is Lonka onderdeel van de Zweedse multinational Cloetta. Inmiddels produceren zo’n 80 medewerkers in de geautomatiseerde fabriek een miljard snoepjes per jaar. Bij elkaar opgeteld zo’n 10 miljoen kilo.

Het snoepje van toen is voor velen nog steeds de lekkernij van nu. Maar hoe houdt Lonka zijn bestaansrecht nu bij veel mensen obesitas op de loer ligt en de discussie over het gebruik van suiker vrijwel dagelijks oplaait? De zoetwarenfabrikant zegt zich ervan bewust te zijn dat gezond eten en minder calorieën verbruiken de trend van nu is.

Lonka houdt de ontwikkelingen goed in de gaten, al is het vervangen van suiker zonder gevolgen voor smaak en textuur van het snoep geen gemakkelijke opgave. Tot die tijd zet het bedrijf in op consumenten bewustmaken van het aantal calorieën per snoepje.

Deze week staat het bedrijf stil bij het zoete snoepje dat al honderd jaar favoriet is. Annie Vergouwen onthulde vrijdag in Breda een ‘Blind Wall’ gevelkunstwerk. Op een van de panelen is het iconische Lonka-meisje te zien dat sinds de vorige eeuw op alle bewaarblikken stond en in reclame-uitingen te zien was. De parmante dame met strik in haar lange vlecht kijkt nu de Pioenroosstraat in, waar de eerste fabriek van London Caramel Works stond.

Annie gaat haar laatste maanden in als medewerker van Lonka. Op 8 december wordt ze 70 en dan neemt ze met pijn in het hart afscheid van haar fabriekje. Nooit meer ieder uur voor zichzelf een lekker snoepje pakken van de band. Maar Annie zal in haar hart altijd het 'Lonka-meisje' uit Nispen blijven.