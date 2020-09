Obers halen halsbrekende toeren om heelhuids het terras te bereiken

Cafébaas Kees Jansens is voortdurend alert op voorbijrazende fietsers of brommerrijders (foto: Erik Peeters) vergroot

Even een drankje serveren op het terras op de Grote Markt in Bergen op Zoom is niet zonder gevaar. De obers moeten bij de oversteek van hun zaak naar het terras nogal eens uitwijken voor voorbijrazende scooters, brommers of elektrische fietsen. Sinds begin deze maand geldt er een fiets- en bromverbod, maar veel mensen houden zich er niet aan.

Voor de café- en restauranthouders is de maat vol. Ze willen dat de gemeente strenger op gaat treden. Er moet meer toezicht gehouden worden en overtreders moeten op de bon worden geslingerd.

Sinds de coronacrisis zijn de terrassen uitgebreid naar het middengedeelte van de Grote Markt. Tussen twaalf en tien uur mag er niet langs de terrassen worden gefietst en gebromd. Op verzoek van de horecaondernemers heeft de gemeente borden geplaatst, maar volgens de horecabazen zijn die niet goed zichtbaar. Daardoor moeten obers over haast acrobatische talenten moeten beschikken om de glazen nog met volledige inhoud aan de gasten te serveren.

"De markt is een pronkstuk, geen racebaan of shortcut."

Cafébaas Kees Jansens kan er over meepraten. Hij werd onlangs geschampt door een scooterrijder. De onfortuinlijke uitbater kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf maar de schrik zit er bij hem nog steeds in. Volgens Jansens zijn niet alleen de ondernemers maar ook zijn gasten en de voetgangers het wangedrag van de fietsers en bromfietsers beu.

Kees laat zich niet van zijn sokken rijden:

Inmiddels heeft de plaatselijke VVD zich achter de ondernemers geschaard. De partij wil dat de stad ook werk maakt van cameratoezicht op de Grote Markt. “De markt is een pronkstuk, geen racebaan of doorsteek", schrijft de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Bergen op Zoom laat weten dat de stad niet genoeg boa’s heeft om het fiets- en bromverbod te controleren. De gemeente is wel bereid om samen met de horecaondernemers te bekijken of er een manier is om de fietsers beter op het verbod te wijzen. De verantwoordelijk wethouder denkt hierbij aan publieksvriendelijke acties zoals het aanspreken van fietsers. Volgens de gemeente ligt de bal in ieder geval bij de horecaondernemers zelf.