Willem II-fans gooien vuurwerk en blikken bier naar de ME

Een kleine groep Willem II-fans heeft zich donderdagavond in Tilburg tegen de Mobiele Eenheid gekeerd. Er werd met vuurwerk gegooid. Ook vlogen er blikken bier door de lucht en werd er tegen ME-busjes geslagen. De politie zegt zich echter niet in deze berichten te herkennen.

Vervolgens werd vuurwerk naar de ME gegooid en vlogen er blikken bier door de lucht. Er werden onder meer honden ingezet om de supporters terug te drijven richting het plein. Op het plein zelf brak vervolgens ook een vechtpartij uit. De ME moest ook hieraan te pas komen om de rust te herstellen. De hekken rondom het plein werden opengezet zodat fans weg konden gaan. Rond elf uur keerde de rust terug.

'Geen onrust'

De politiewoordvoerder zegt vrijdagochtend echter dat de politie zich niet herkent in berichten dat de ME zou zijn belaagd en dat er 'andere dingen' zouden zijn gebeurd. De ME was net als bij elke wedstrijd wel aanwezig, maar de eenheid heeft niet ingegrepen aangezien er volgens de zegsman geen opstootjes zijn geweest.