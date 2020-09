Meeste Tilburgse horecazaken snappen dat de burgemeester voor Stappegoor koos

Feestende fans in Tilburg. vergroot

De meeste horecazaken in de Tilburgse binnenstad steunen het beleid van burgemeester Theo Weterings. Ze zijn blij dat de supporters van Willem II de binnenstad niet in gekomen zijn. Sommige zaken hadden de deuren uit voorzorg zelfs gesloten.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Tim Wijdemans is van de Bonheur Horeca Groep en voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Tilburg. “Het is een duivels dilemma voor de burgemeester. Eigenlijk doe je het nooit goed. De afspraken waren erg duidelijk aan de voorkant. Er was genoeg politie op de been. Achteraf moet maar bekeken worden of er voldoende gehandhaafd is.”

Volgens Wijdemans zijn de meeste horecazaken in de Tilburgse binnenstad blij met de keuze van de burgemeester om de supporters uit de binnenstad te weren. Sommige zaken sloten uit voorzorg al de deuren om niet in de problemen te komen.

Café de Kok op de Heuvelring in Tilburg is de vaste pleisterplaats voor fanatieke Willem II-supporters. Ze denken helemaal anders dan hun collega's over de maatregelen van de gemeente.

Vorige week moest het café voor drie weken, alleen op voetbaldagen, dicht van de burgemeester van Tilburg omdat er op de stoep vuurwerk werd afgeschoten. Eigenares Betina Maijen snapt niet dat de burgemeester voor een bijeenkomst op Stappegoor heeft gekozen: “Als ze de supporters in de binnenstad hadden toegelaten, dan hadden we ze kunnen verspreiden over de horeca. Die weten inmiddels heel goed hoe ze met de mensen om moeten gaan. Die handhaven echt de regels wel. Als we een stap verkeerd zetten kost het je tienduizend euro. "

Betina Maijen over het besluit van de burgemeester:

Wachten op privacy instellingen...

Lees alles over het voetbalfeest in coronatijd in ons dossier 'Willem II en corona'.