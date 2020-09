Opnieuw dodelijk ongeluk op N279 bij Veghel: man (28) uit Geldrop komt om het leven

Op de N279 bij Veghel is maandagmorgen een dode gevallen bij een ongeval met een vrachtwagen en auto. Het gaat om de bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Geldrop. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

Brokstukken Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het sporenonderzoek is afgerond, zo liet de politie rond halftwee weten.

De weg was bezaaid met brokstukken. De auto stond links van de vrachtwagen tegen de vangrail aan. Er waren tijdelijk witte schermen omheen gezet. De auto is inmiddels meegenomen door een bergingsbedrijf. Ook de vrachtwagen is geborgen.