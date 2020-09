N279 is vaker het decor van ernstige ongelukken

Het ongeluk gebeurde op de N279, vlakbij Veghel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Het ongeval maandagmorgen op de N279 bij Veghel is de derde met fatale afloop in een jaar tijd. Twee van die dodelijke ongevallen gebeurden in drie dagen tijd.

Sinds oktober vorig jaar gebeurden er acht ongelukken op de weg tussen Helmond en Veghel.

Dodelijke ongevallen:

28 september 2020: automobilist overleden bij ongeval met vrachtwagen

26 september 2020: motorrijder verongelukt na botsing met vrachtwagen

26 oktober 2019: dode bij frontale botsing tussen auto en bestelbusje

In de video zie je beelden van het dodelijk ongeval maandag:

Gewonden en/of materiële schade:

De enorme schade na het ongeluk op 17 mei 2020 (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

Plan voor aanpassing N279

De provinciale weg tussen Helmond en Veghel staat al langer bekend als gevaarlijke weg. De provincie heeft mede daarom een plan bedacht om de weg aan te passen.

In dat plan wordt de N279 bij Veghel aan beide kanten verbreed, tot aan de Taylorbrug. De rest van de weg wordt niet verbreed, wel worden bijna alle kruisingen ongelijkvloers gemaakt. Bij de aanleg van nieuwe viaducten wordt wel rekening gehouden met een extra rijstrook in de toekomst. Bij Helmond is gekozen voor een omleiding om de wijk Dierdonk.

Vanwege ingediende bezwaren ligt het plan nu ter behandeling bij de Raad van State. Het is vanwege het coronavirus niet zeker of dit dossier dit jaar behandeld wordt. Mocht dit wel zo zijn, hoopt de provincie begin volgend jaar met de aanbesteding te starten.

