Na half jaar treedt Boekelse band Off Limits eindelijk op: 'De adrenaline stroomt door de aderen'

Na zes maanden geen publiek gezien te hebben, staat de Boekelse coverband Off Limits weer op de planken. Voor een uitverkochte zaal in theater Markant in Uden speelt de band een heuse muziekbingo.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners was Boekel in maarten april zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu doen verslag vanuit Boekel. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Drummer en bandleider Ronny Immers is maar wat blij dat hij weer kan gaan spelen. “De laatste keer dat we hier stonden, was een half jaar terug. We deden de aftershow van Rowwen Hèze. Daarna viel alles stil.”

Zaterdagavond stond de band op het podium van de evenementenzaal in het Udense theater. Elke gast kreeg vooraf een eigen bingokaart. De band speelt nummers, en zodra er een liedje op iemands kaart gespeeld wordt, mag die het nummer wegstrepen, totdat er ergens in het publiek een bingo valt.

“Ik heb heel veel gedroomd dat deze dag weer zou komen”, vertelt Ronny. Dat het uitverkocht zou zijn, had de drummer helemaal niet verwacht. “Dan kwam er weer een mailtje van Markant. ‘We hebben al honderd kaarten verkocht, het balkon doen we ook open.’ En nog geen twee uur later kreeg ik weer een mail, voor een nieuwe datum. Dat verwacht je echt niet.”

Kind aan huis

Zorgen zijn er wel om nieuwe regels die er aan zitten te komen. “Gelukkig zijn theaters uitgesloten van nieuwe regels”, zegt Ronny. “We hebben denk ik wel geluk dat we hier bij Markant kind aan huis zijn.”

Ondanks dat het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt, merkt Ronny dat het in Boekel best goed gaat. “Er zijn weinig besmettingen nu. Het lijkt net alsof de mensen bij ons in het dorp er veel beter voor opletten.”

Op 4 december is er weer een muziekbingo van Off Limits in Theater Markant.

