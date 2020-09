Gewapende overval op Primera in Eindhoven, 15-jarige jongen opgepakt

De politie heeft zondag een 15-jarige jongen aangehouden die wordt verdacht van een gewapende overval op de Primera in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven.

De jongen werd aangehouden na een opstootje in een stadsbus bij het station in Eindhoven. Hij zou niet hebben willen betalen en dat leidde tot een conflict met het personeel dat in de bus aanwezig was. De politie kwam erbij en zij hielden de jongen aan.