KRO-NCRV weerlegt kritiek OM op tv-documentaire 'Cannabis' over Johan van Laarhoven

De tv-documentaire 'Cannabis' is met ‘grote journalistieke zorgvuldigheid’ gemaakt. Dat laat een woordvoerder van omroep KRO-NCRV maandag weten. Het Openbaar Ministerie (OM) zei eerder niet blij te zijn met de manier waarop een aantal officieren van justitie wordt neergezet in de serie.

De serie belicht de geschiedenis van het Nederlands softdrugsbeleid vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een rode draad vormt de zaak rond de oprichter en voormalige eigenaar van coffeeshopketen The Grass Company, Johan van Laarhoven. De Tilburger werd in 2014 in Thailand veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. Cannabis is gemaakt door producent Robert Oey en regisseur Arjen Sinninghe en is vanaf woensdag op tv te zien.