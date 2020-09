Dogan (29) ontsnapt op nippertje aan kogel door slaapkamerraam: 'Op twee centimeter gemist'

De doorboorde slaapkamerraam (foto: Dogan Demirr). vergroot

Dogan Demirr kan het amper geloven wat hem zondagnacht is overkomen. De man uit Bergen op Zoom werd rond halftwee ruw gewekt in zijn slaap door een inslag van een kogel. “Ik had niet meteen in de gaten dat er was geschoten. Ik dacht eerst dat mijn poes tegen iets was aangebotst. Dit was echt shit”, vertelt de 29-jarige Demirr. Toen hij zag dat het slaapkamerraam van zijn appartement aan de Meidoornlaan was doorboord en dat er een kogel net over zijn matras naar binnen was gevlogen, schrok hij hevig.

“Die kogel moet me op twee centimeter hebben gemist. Ik vond hem onder mijn bed, waar mijn poes ermee aan het spelen was. Overal, in en om mijn bed, lagen glassplinters. Ik ben gelukkig niet geraakt, maar dit verwacht je toch niet? Ik heb met niemand ruzie, wie doet zoiets? Dan moet je wel een zieke geest hebben”, vertelt de Bergenaar, die alleen thuis was tijdens het incident.

'Niet slim'

“Ik heb twee foto’s gemaakt en heb meteen 112 gebeld. Wat heb je nodig, vroegen ze daar. Een ambulance of alleen politie? Politie antwoordde ik en die was echt heel snel bij me. Ondertussen heb ik me boven ergens verscholen, tussen de muren van mijn kamers. Daar voelde ik me toen het meest veilig, al heb ik ook even gedacht dat het niet zo slim was om met mijn slaperige kop foto’s te maken van dat kogelgat. Dat moet vanaf de straat ook te zien zijn geweest.”

“Het was gelukkig wel een geruststellende gedachte dat de agenten binnen een minuut of vijf bij mij aan de deur stonden. Wat ik dan wel vreemd vond, is dat ze, nadat ik een eerste verklaring had afgelegd, weer zijn vertrokken. Ze wilden nog wel weten of ik vragen had. Ja, die ik heb misschien wel een miljoen, maar daar denk je op dat moment niet bij na.”

Geen fijne gedachte

“Ik ben vandaag alleen de deur uit geweest om ook officieel aangifte te doen. Verder kom ik mijn huis niet meer uit, ook in afwachting van technisch sporenonderzoek. Mijn baas heb ik direct ingelicht dat ik vandaag en morgen niet kom werken”, vertelt Demirr. Hij kan het maar niet begrijpen dat zijn appartement onder vuur is genomen. Bewust of onbewust en ook dat is voor hem geen fijne gedachte.

“Het had ook slecht, of nog slechter, af kunnen lopen voor de mensen, die een etage onder mij wonen. Een oma, een moeder en twee kinderen. Voor hetzelfde geld waren zij geraakt. Het zijn tijdelijke woningen waar wij zijn ondergebracht, omdat dit appartementencomplex later dit jaar tegen de vlakte gaat. Sommige woningen staan leeg, maar zelfs dan nog ga je er toch niet op schieten.”

'Alle energie en moed'

“Ik wil er echt al mijn energie en moed in steken om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Of ik iets verdachts heb gezien? Er stonden een paar auto’s die ik niet ken en ik zag na de beschieting iemand met een capuchon weglopen, maar of die er iets mee te maken heeft gehad?”

De politie heeft de toedracht in onderzoek, ze tast eveneens in het duister wat het motief is geweest, maar houdt wel rekening met meerdere daders.