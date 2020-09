Horeca-eigenaren balen van nieuwe maatregelen kabinet: 'Dit is de genadeklap'

Maximaal dertig mensen binnen in een ruimte en maximaal veertig mensen buiten en een verplichte sluiting van de horeca om tien uur 's avonds. De overheid komt met extra maatregelen om het coronavirus te bedwingen. Sommige ondernemers spreken van de 'genadeklap'.

“Ik had dit niet verwacht”, zegt hij over de maatregelen die ’s middags al uitlekten. “Sindsdien zijn we in conclaaf. Ik had gehoopt dat er een meer regionale aanpak zou komen.”

Vervroegde shifts

In zijn horecazaken is per zaak binnen ongeveer plek voor vijftig mensen, die allen afstand houden. Ook buiten kunnen er meer dan veertig mensen terecht. “We moeten hier creatief mee omgaan als we nog geld willen verdienen. Ik hoop dat we zowel twee lunchdiensten en twee dinerdiensten kunnen gaan draaien. Bijvoorbeeld een diner van half vijf tot kwart over zeven en van half acht tot kwart voor tien.”