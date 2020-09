Voorlopig geen publiek: RKC Waalwijk en Willem II balen, maar ze accepteren besluit van het kabinet

Voorlopig geen publiek bij thuiswedstrijd van RKC Waalwijk (foto: VI Images). vergroot

RKC vindt het ‘natuurlijk heel zuur’ dat er voorlopig geen publiek meer wordt toegestaan bij wedstrijden in het (betaald) voetbal. De Waalwijkse eredivisieclub laat weten dat ze ‘helaas’ het besluit van het kabinet om drie weken toeschouwers te weren moet accepteren. Willem II reageert op vergelijkbare wijze.

Beide clubs melden op hun sites dat onderzoek niet heeft aangetoond dat er een verband is tussen het bezoeken van wedstrijden in voetbalstadions en de toename van het aantal coronagevallen. Maar, in het belang van de veiligheid en gezondheid, leggen we ons neer bij de beslissing van de overheid, zo verwoordt Willem II het gevoel. De eredivisieclub spreekt van een ingrijpende beslissing.

Tweemaal pech voor Willem II

De Tilburgse club zou de komende weken juist tweemaal thuis spelen: tegen Feyenoord en FC Twente. Een hard gelag voor de Tricolores. “Willem II heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd om een bezoek aan het Koning Willem II stadion zo veilig mogelijk te maken. Tijdens thuiswedstrijden die de afgelopen weken plaatsvonden, is gebleken dat dit naar tevredenheid van de lokale overheid en de club gelukt is”, zo meldt de club.

RKC mist de inkomsten van één duel op eigen veld, dat van komende zaterdag met PEC Zwolle. “We gaan er vanuit dat als eenieder zich aan de nieuwe maatregelen houdt, wij weer zo snel mogelijk met publiek kunnen spelen. En weer direct op het niveau waar we nu ook op zitten. Anders is de schade voor het voetbal en de overige sport in Nederland niet te overzien”, aldus een mededeling op de site van de Waalwijkse club. Ze hoopt dat op 25 oktober weer publiek wordt toegestaan, dan staat de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op het programma.

PSV stuurt persoonlijk bericht per mail

PSV-directeur Toon Gerbrands heeft de beslissing van het kabinet 'moedig en sportief' opgenomen, zo liet hij aan de Eindhovense burgemeester John Jorritsma weten. "Het is niet anders", zei de topbestuurder ook. Officieel laat PSV vooralsnog alleen weten dat supporters met kaarten voor PSV, Jong PSV en PSV Vrouwen een persoonlijk bericht per mail ontvangen.

