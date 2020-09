Hoe ziet carnaval in coronatijd eruit? 'Geen uitbundige viering maar een beleving'

Optochten zullen waarschijnlijk niet plaatsvinden tijdens carnaval 2021 (archieffoto). vergroot

Hoe gaan we volgend jaar carnaval vieren? Daar breken alle lokale stichtingen het hoofd over. Grote publieksevenementen zoals pronkzittingen en optochten gaan het niet worden. Maar wat dan wel? Daarover praat de Brabantse Carnavals Federatie dinsdagavond in een online meeting samen met lokale stichtingen en leden van de veiligheidsregio’s.

“Carnaval gaat anders gevierd worden. Grote groepen en feesten zullen er niet zijn”, zegt Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie. Maar hoe dan wel? Feesten in kroegen en tenten met heel veel mensen gaat het niet worden. Dat bleek al uit een statement van de drie voorzitter van de veiligheidsregio’s

Puzzel

Het is een puzzel voor de meer dan honderd organisatoren van het lokale carnaval die bijgepraat werden door ambtenaren van de drie Brabantse veiligheidsregio’s. Kees Arts, evenementencoördinator van Brabant Noord en Brabant-Zuidoost: “De regels zijn en februari waarschijnlijk nog in grote lijnen hetzelfde.”

Dat betekent in feite geen optochten, geen volle kroegen met hossende mensen, maar ook geen tenten op pleinen. En als je iets doet buiten of binnen, moet er gereserveerd worden en moet iedereen zitten. Zelfs jeugdfeesten zijn lastig met de huidige regels.

En dus roept de Brabantse Carnavals Federatie op om heel anders na te denken over carnaval. “Het wordt geen uitbundige viering maar een beleving”, zegt Rob van de Laar. “Het wordt kleinschalig. En nee, hier ga je niet de jeugd mee trekken.” De Federatie denkt aan exposities, versierde straten, livestreams, ton praten in rondes of praalwagens op pleinen.

Lastig

Maar zoals de richtlijnen rond corona zich nu ontwikkelen, wordt het voor de organisaties van carnaval lastig. “We moeten binnen de spelregels blijven, maar tegelijkertijd blijven die continu wijzigen. Hoe dan iets te organiseren”, merkt een van de stichtingen op.

Toch lijkt er uit de online-bijeenkomst één ding duidelijk: er zal een vorm van carnaval komen. De verschillende clubs gaan de komende tijd samen nadenken op wat voor creatieve manieren carnaval toch gevierd kan worden.