3 Uurkes Vurraf gaat niet door: 'We zoeken alternatief'

Met pijn in het hart is dinsdag in Eindhoven besloten dat het populaire 3 Uurkes Vurraf niet doorgaat. Omroep Brabant en de andere organiserende partijen vinden het onverantwoord om de aftrap van carnaval te vieren in een tent met honderden feestgangers.

Carnaval 2021 wordt door de coronacrisis anders dan voorgaande jaren. Om de start van carnaval nu met zestienhonderd zingende en dansende feestgangers bij elkaar te vieren, is uitgesloten.

De organisatie van 3 Uurkes Vurraf vindt het, net als het Pullman Eindhoven Cocagne, momenteel niet verantwoord om dit geweldige feest met publiek te organiseren. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn belangrijker. De gezondheid van mensen staat voorop, stelt de organisatie.

De omroep denkt na over een 3 Uurkes Vurraf feest, maar dan op een andere manier. "Dat de start van carnaval gevierd moet worden staat vast, maar de manier waarop we dit verantwoord kunnen doen is nog een uitdaging", aldus Omroep Brabant-hoofdredacteur Renzo Veenstra.

Alternatief later bekendgemaakt

Op welke manier de start van carnaval wel wordt gevierd, wordt later bekendgemaakt.

In 2022 staat de 33e editie van 3 Uurkes Vurraf op het programma. Omroep Brabant gaat ervan uit dat de jubileumeditie (3 X 11) weer ouderwets met publiek kan worden gevierd.

