Drie doden in Belgisch drugslab: justitie eist tot vijf jaar cel

Tegen drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een drugslab in België waar vorig jaar januari drie doden werden gevonden, is tot vijf jaar cel geëist. De slachtoffers waren begin twintig en ze kwamen door koolmonoxidevergiftiging om het leven.

De slachtoffers waren afkomstig uit Eindhoven en Valkenswaard. Het lab werd gevonden in Hechtel-Eksel, 35 kilometer ten zuiden van Eindhoven. De drie verdachten stonden dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch. Voor de officier van justitie is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden. Ze eiste daarom straffen van twee, vijf en vijf jaar.