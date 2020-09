Restaurant de Rustende Jager bestaat honderd jaar: 'Het is een kip met gouden eieren'

Wachten op privacy instellingen... Jo Pijnenburg bij de Rustende Jager Volgende Vorige vergroot 1/2 Rustende Jager bestaat honderd jaar

Hij is zenuwachtig, zegt eigenaar Jo Pijnenburg van restaurant de Rustende Jager in Biezenmortel. Het bekende etablissement aan de rand van de Drunense Duinen bestaat honderd jaar. Dinsdagavond is er een klein feestje, maximaal dertig mensen vanwege corona. De reden voor het feestje? De Rustende Jager krijgt het predicaat 'Koninklijk'.

"Ja dat is natuurlijk fantastisch, het is de kroon op ons werk", zegt uitbater Jo Pijnenburg.

Restaurant al jaren in trek

Al vijftig jaar is hij met zijn vrouw de baas van het populaire restaurant met het grote terras. Vroeger was de plek vooral in trek bij militairen, die vaak oefenden op de Drunense Duinen. Toen dat eind jaren tachtig stopte, was Jo even bang voor de toekomst van zijn zaak. Maar de stijgende welvaart bracht redding. Het riante terras zit vaak vol met vooral ouderen die het ervan nemen.

Het succes van zijn zaak heeft ook wel met enorme weelde te maken, zegt Jo. " De mensen zijn ook wel een beetje verwend. Als je ziet dat onze ouders nog geen snoepje konden kopen en nooit op het terras zaten en als je nu ziet wat de oudjes allemaal kunnen en mogen, dan is dat natuurlijk een hele omwenteling".

'Soort levenswerk'

Door de ligging aan de rand van de Drunense Duinen is de Rustende Jager een kip met gouden eieren, zegt Jo. "De zaken gaan goed. Het terras zit vaak vol en er is een enorme vraag naar huurfietsen." En hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd zelf al lang heeft bereikt, denkt Jo er niet aan om te stoppen met werken. "Het is moeilijk om hier afscheid van te nemen, het is een soort levenswerk".

Vanaf dinsdagavond heeft de Rustende Jager officieel het predicaat Koninklijk. Ook verschijnt er een boek waaraan twee jaar is gewerkt, over de honderdjarige geschiedenis van het roemruchte horeca etablissement.