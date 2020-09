Hoofdverdachte in zaak van drie doden bij drugslab België plotseling vrij

De plek waar het 'dodelijke drugslab' werd gevonden. (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De hoofdverdachte achter het drugslab in België waar eind januari vorig jaar drie mannen dood werden gevonden, is sinds woensdagmiddag op vrije voeten. De officier van justitie had dinsdag nog vijf jaar geëist tegen deze man.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde eerder deze woensdag dat hij om twaalf uur de gevangenis mocht verlaten. De motivering voor dit besluit wordt pas gegeven op de dag dat uitspraak in deze zaak wordt gedaan en dat is 13 oktober. Bij een vroegtijdige vrijlating valt de uiteindelijke straf vaak lager uit dan het voorarrest.

Dodelijke slachtoffers uit Eindhoven en Valkenswaard

De dodelijke slachtoffers die bij het lab in Hechtel-Eksel werden aangetroffen, waren twintigers uit Eindhoven en Valkenswaard.

Voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dood stonden dinsdag drie Brabanders terecht. Tegen hen is twee, vijf en vijf jaar geëist. Justitie vond het schandalig dat de verdachten hun slachtoffers in een ongezonde ruimte hebben laten werken. Ook moeten ze geweten hebben dat drie mannen een nacht dood in het lab hebben gelegen.