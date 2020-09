Personeel bakkerij Maitre Paul in onzekerheid na faillisement: 'Jammer, het is een prachtig bedrijf'

Personeel van Maître Paul praat na voor de poort. vergroot

Personeel van de failliete bakkerij Maître Paul in Tilburg is woensdagmiddag door de curator bijgepraat over het aangevraagde faillissement. Wat de gevolgen zijn voor de medewerkers is nog onduidelijk. "Ik weet net zoveel als u", zei een man die woensdagmiddag na de bijeenkomst naar huis fietst.

In groepjes staan de mensen na de bijeenkomst voor de ingang van de bakkerij te praten. De meesten willen niets zeggen over het faillissement. Ze maken een afwerend gebaar als ze voorbij komen of rijden hard de poort uit. "Wij hebben afgesproken dat wij niets zeggen. Wij weten ook nog niets", zegt een vrouw die wel even stopt met haar auto.

Prachtig bedrijf

Een man die de poort uit fietst, wil wel wat vertellen: "Ik werk hier acht jaar en het is doodzonde, want het is een prachtig bedrijf. Wij maken hele luxe taarten en gebak, die vooral naar Japan gaan". Maître Paul is sinds een aantal jaren in handen van een Japanse eigenaar.

Hoe het nu verder gaat, dat weet hij nog niet. "Wij zullen wel ontslagen worden. Ik vind het vooral heel erg voor mijn collega's die boven de 60 zijn. Die moeten dan gaan solliciteren, maar worden toch nergens meer aangenomen".

Na vier uur in de middag ligt het terrein van Maître Paul er verlaten bij. Het personeel is naar huis, het parkeerterrein en fietsenhok zijn vrijwel leeg. Voorlopig wordt hier niets meer gebakken.

LEES OOK: Tilburgse diepvriestaartenbakker Maître Paul failliet