Bal ligt tien dagen stil bij DEVO in Bosschenhoofd door acht coronagevallen

DEVO is op slot (foto: archief). vergroot

Het bestuur van VV DEVO in Bosschenhoofd heeft tot en met eind volgende week alle activiteiten van deze amateurvoetbalclub stilgelegd. Volgens secretaris Michaël Koevoets hebben acht jeugd- en seniorenleden positief getest op het coronavirus en was er ‘best paniek’ binnen de vereniging, die 220 leden telt. Inmiddels is de hele club, via de senioren- en jeugdafdeling, op de hoogte van het ultieme bestuursbesluit.

De KNVB en de GGD West-Brabant hebben ermee ingestemd. Ook van ouders van de leden heeft het DEVO-bestuur ‘hele positieve’ reacties gekregen, zo vertelt Koevoets, wat hem goed doet, omdat het om een verstrekkende beslissing ging. “Te meer daar enkele spelers ook nog een test moet doen. We willen dat het virus zich niet verder verspreidt.”

Symptomen van corona

Koevoets zelf, testte (vorige week) ook positief. Net als bij zijn clubgenoten was er bij hem sprake van verkoudheid, hoofdpijn en koorts. Inmiddels is hij er weer bovenop. Dat geldt volgens de DEVO-secretaris ook voor enkele van zijn besmette clubleden. Een aantal van hen moet nog enige tijd thuisblijven, onder meer omdat het virus bij een partner is vastgesteld.

“Voor zover bekend is er niemand ernstig aan toe”, aldus Koevoets, die er vanuit gaat dat de clubleden bij DEVO zelf besmet zijn geraakt. “Al kun je dat nooit met zekerheid zeggen. Gezien de ontstane onrust en het aantal positief getesten hebben we ons als bestuur wel beraden. Uiteindelijk is na heel veel telefoonverkeer en overleg met de GGD en de KNVB besloten ons sportpark te sluiten.”

'Stel competitie uit'

DEVO gaat (noodgedwongen en op eigen initiatief) verder dan alle andere prof- en amateursportverenigingen in ons land. Ruud Looijmans deed maandag bij Omroep Brabant, als een van de eerste sportbestuurders, wel een suggestie in die richting. Nadat het kabinet had aangekondigd dat de komende drie weken publiek niet meer welkom is bij sportevenementen, stelde de voorzitter van VV Oosterhout de KNVB voor de competitie drie weken te staken. De bond is dit overigens niet van plan.

Het besluit van het DEVO-bestuur om de bal voorlopig met rust te laten, heeft ook gevolgen voor de uitduels die teams van de Bosschenhoofdse club dit en volgend weekend zouden moeten afwerken. Ook die worden geschrapt. Ze zullen uiteraard net als de afgelaste thuiswedstrijden worden ingehaald.