16.000 euro gevonden in auto van tweetal uit Frankrijk bij controle in Breda

In de auto vonden marechaussees 16.000 euro (foto: Koninklijke Marechaussee/Facebook).

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond bij een controle in Breda 16.000 euro gevonden in een auto. Twee 19-jarige mannen uit Frankrijk zijn aangehouden. Het geld zat verstopt in plastic pakketten, die tussen kleren lagen.

Bij een andere controle bij Hazeldonk arresteerden de marechaussees twee Franse mannen van 24 en 41 jaar oud. Zij zouden een minderjarige jongen smokkelen.

Aanhouding voor mensensmokkel in Eersel

In Eersel werd ook iemand aangehouden voor mensensmokkel. Het gaat om een 39-jarige man uit België. In zijn auto zat een man (41) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze controle werd gehouden op de A67.

