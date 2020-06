Steeds vaker geld onderschept in auto's bij de grens

Foto: Koninklijke Marechaussee In een auto werd op 15 mei ruim 16.000 euro gevonden (foto: Facebook Koninklijke Marechaussee). Deze biljetten zaten achter een paneel verstopt zaten (foto: Koninklijke Marechaussee). Volgende Vorige 1/3 Foto: Koninklijke Marechaussee

De Marechaussee is geldsmokkelaars en witwassers steeds vaker te slim af. Vorig jaar werd aan de Nederlandse grenzen meer dan 2,4 miljoen euro in beslag genomen. Dat is vrijwel dubbel zoveel als in 2018.

Dinsdagavond was ook weer raak bij Hazeldonk. Twee Belgen (26 en 28) mochten mee voor een controle. Net voor ze stopten, gooiden ze een tas met 22.000 euro uit de auto. Het onderzoek loopt, maar de Marechaussee gaat ervan uit dat het geld van een illegale transactie komt.

Een blik op de afgelopen maanden leert dat er opvallend vaak geld wordt gevonden in auto’s. Niet alleen door de Marechaussee, maar ook door de politie. Bedragen variëren van 15.000 euro tot 8 ton.

"Als we het niet vertrouwen, nemen we ze mee voor controle"

De Marechaussee merkt zelf ook dat er vaker geld wordt gevonden in auto’s rond de grens. Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee heeft wel een idee hoe dat komt. “Onze controles worden veel slimmer. We hebben een steeds duidelijker beeld van wie we moeten hebben. Motorrijders kijken bijvoorbeeld op de A16 uit naar bepaalde auto’s, met een bepaald kenteken. We kijken goed hoeveel mensen in een auto zitten. En als we het niet vertrouwen, nemen we ze mee voor controle.”

Een speciale afdeling is continu bezig om het profiel van de smokkelaars aan te scherpen. “Een bepaald type auto vinden we interessant, de rijrichting, van alles. Met die informatie gaan motorrijders op pad en nemen auto’s mee die aan het profiel voldoen. En dat blijkt te werken.”

Volgens de marechaussee worden de grenscontroles eigenlijk gehouden om illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen. “Geld is eigenlijk bijvangst”, vertelt Van Kapel. “Het is altijd al een kat-en-muisspel geweest met smokkelaars. Als wij slimmer worden, gaan zij natuurlijk daar weer iets op verzinnen.”

Geld wordt bijvoorbeeld steeds vaker goed verstopt. “We hebben al veel verstopplekjes gezien”, vertelt Van Kapel. “Achter een autoradio, een knopje dat een luikje opent, onder het middenconsole, verborgen ruimtes, noem maar op.”

De twee Belgen die dinsdagavond met 22.000 euro tegen de lamp liepen, hadden dat allemaal niet. “Die hadden het geld gewoon in een tas in de auto”, vertelt Van Kapel.

Helaas voor deze mannen zag de Marechaussee dat ze tas met geld onder een vrachtwagen gooiden. Ze konden niet uitleggen hoe ze aan dat geld waren gekomen en zitten nu vast.

