MS-patiënt Hugo krijgt nu stamceltherapie in Mexico nadat Rusland visum weigerde: 'We gaan ervoor'

Eindelijk positief nieuws voor multiple sclerose-patiënt Hugo Wolff (53) uit Bergen op Zoom. Woensdag kreeg hij het verlossende bericht dat hij nog deze maand in een kliniek in Mexico zijn levensreddende stamceltherapie kan ondergaan. “Het gaat gewoon keihard door! Vanavond gaan we de vliegtickets boeken”, zegt Hugo opgelucht.

Gespannen zat de zieke Hugo woensdagavond achter de laptop in zijn woonkamer. Een medewerkster van een vooraanstaande kliniek, zo’n 150 kilometer rijden van Mexico City, kon hem via een online videoverbinding groen licht geven voor de behandeling. “De vrouw was heel kort en krachtig", vertelt Hugo. "We gaan ervoor, liet ze al snel weten.”

De somberheid en onzekerheid die in september bij Hugo overheersten, maakten plaats voor blijdschap. De Bergenaar zou eigenlijk stamceltherapie krijgen in Moskou, maar vanwege het coronavirus werd dit uitgesteld. Bij een tweede poging weigerde Rusland hem een visum vanwege de verslechterde relatie met Nederland.

Berichtgeving op Omroep Brabant over Hugo en de Russische perikelen zorgde ervoor dat de hij werd overspoeld met steunbetuigingen vanuit alle hoeken van Nederland. "Mensen wilden mij massaal helpen. Dat ging van handopleggingen tot aan mensen die naar de Russische ambassadeur wilden stappen om hoogstpersoonlijk mijn behandeling te regelen. De reacties hadden een ding gemeen, ze waren hartverwarmend."

Samen met de stichting ‘Tot Hier en Niet Verder!’, die via een crowdfundingactie tienduizenden euro’s inzamelde voor de behandeling van Hugo, zocht hij contact met de Mexicaanse zorginstelling in het stadje Puebla. “Ik had er nog nooit van gehoord. Maar als een wervelwind kwam ik er binnen een week doorheen.”

Op 26 oktober is het zover. Dan start Hugo met de behandeling die zijn ziekte een halt moet toeroepen. Hij reist samen met zijn echtgenote Maria af naar de Mexicaanse kliniek. Daar worden gezonde stamcellen uit het beenmerg van de MS-patiënt gehaald. Deze worden na de chemotherapie weer teruggeplaatst. Een behandeling die maar liefst vier weken duurt.

Hoewel het om een loodzware behandeling gaat, ziet Hugo er niet tegenop. “Mijn grootste zorgen zijn de kinderen. Die kunnen jammer genoeg niet met hun papa en mama mee. Gelukkig zijn er veel mensen die willen helpen als wij weg zijn.”

Hugo bereidt zich de komende weken voor op de reis naar Mexico. Er is geen tijd te verliezen. “Mijn lichaam voelt stram. Ik moet nu gaan, ik moet nu echt gaan.”

