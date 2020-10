The Voice Senior Ruud dolgelukkig dat hij weer mag optreden: 'De tranen stonden in mijn ogen'

Wachten op privacy instellingen... Ruud Hermans Volgende Vorige vergroot 1/2 Na dagenlang in spanning te hebben gezeten, hield The Voice Senior-winnaar Ruud Hermans (69) het niet droog toen hij hoorde dat zijn optredens door mochten gaan

Na dagenlang in spanning te hebben gezeten, hield The Voice Senior-winnaar Ruud Hermans (69) het niet droog toen hij hoorde dat zijn optredens door mochten gaan. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaf theaters een ontheffing voor meer dan dertig bezoekers. En dus kon de krasse senior het podium in Waalwijk donderdagavond weer bestijgen. "Het is een bizarre tijd."

Zichtbaar opgelucht en vol enthousiasme heet Hermans het publiek welkom. Hij staat er weer, compleet met band. Pas donderdagochtend om elf uur hoorde hij dat zijn optreden definitief door kon gaan. “Ik was er constant mee bezig. Het is geweldig om hier weer te staan. Bizar!”

Geen droomstart

Het moest een droomstart worden van een nieuwe carrière. Vorig jaar won de Tilburger The Voice Senior, de talentenjacht naar de beste zanger op leeftijd van RTL. Hij kreeg ruim 133 aanvragen voor huiskamerconcerten en ook stond een tour van 16 concerten in zijn agenda. Het kon niet meer stuk, maar toen kwam het coronavirus.

"Ik ga dan niet lopen janken over mijn optredens."

“Dat was heel erg zuur”, geeft Hermans toe. Het was niet het jaar waar hij op had gehoopt. Toch wil hij er niet te lang bij stil staan. Hij ontwijkt vragen over de nadelige gevolgen voor hem. “Je hebt mensen die dierbaren zijn verloren. Ik ga dan niet lopen janken over mijn optredens. Ik kijk naar wat ik wel allemaal heb mogen meemaken. Het winnen van de finale was alleen al prachtig. Dat had ik nooit verwacht.”

De coronacrisis heeft hem ook financieel geraakt. “Je speelt nu voor een bedrag waar we heel lang geleden blij mee waren, maar nu niet meer”, lacht hij. “Toch gaan we er gewoon voor. Wel heb ik om financiële redenen afscheid moeten nemen van een zangeres en een drummer.”

"Het heeft ook wel iets moois. Het is heel intiem."

Ondanks alles, houdt de onverstoorbare senior hoop. Vrijwel alle concerten die hij af moest blazen door de coronacrisis worden vroeg of laat ingehaald. Voor nu probeert hij te genieten van wat wel kan.

Optreden voor een kleinere groep vindt hij niet erg. “Het heeft ook wel iets moois. Het is heel intiem. Je krijgt een beetje het gevoel van een huiskamerconcert”, besluit de altijd positieve Hermans.

