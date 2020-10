Metworstrennen in Boxmeer gaan niet door

vergroot

De Metworstrennen in Boxmeer gaan komende februari niet door. Dat laat het bestuur van de Vereniging De Metworst weten. Het besluit is genomen na overleg met de gemeente Boxmeer, die het niet verantwoord vindt om de rennen te organiseren in coronatijd.

Janneke Bosch Geschreven door

De Metworstrennen zijn een eeuwenoude traditie, die op de maandag voorafgaand aan Vastenavond worden gehouden. Om die reden was het geen optie om de Metworstrennen te verplaatsen naar een datum later in het jaar, vindt de vereniging.

'Metworstrennen zijn geen carnavalsactiviteit'

“Maar wij beschouwen ons niet als carnavalsactiviteit”, zegt Paul van Boekholt van de Vereniging de Metworst, “de traditie is al eeuwenoud, al ouder dan carnaval. En wij zijn ook een officiële paardenkoers.” Om die reden had de vereniging gehoopt toch iets te kunnen organiseren. “Zonder publiek, maar met een livestream bijvoorbeeld”, zegt Boekholt. “Maar de gemeente en de burgemeester zagen het niet zitten om dit op carnavalsmaandag toch door te laten gaan.”

Het Metworstrennen is een eeuwenoude traditie (het oudst bekende regelement stamt uit 1740), waar alleen jonge ongetrouwde mannen uit Boxmeer aan mee mogen doen. Ondanks het feit dat de rennen al honderden jaren worden georganiseerd, is het wel vaker voorgekomen dat ze moesten worden geannuleerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, of als het weer te slecht was.

De vereniging richt zich nu op de Metworstrennen in 2022.

LEES OOK: