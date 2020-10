Mondkapjes worden vaker in winkels en op straat gedragen: ‘Iedereen heeft er wel een op zak'

Archieffoto: Pexels. vergroot

Mondkapjes worden veel vaker in winkels gedragen sinds het dringende advies van het kabinet om deze in publieke ruimtes op te zetten. Niet alleen in winkels, maar ook op straat dragen meer mensen vrijwillig een mondkapje. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant.

Ista van Galen Geschreven door

In Den Bosch heeft het overgrote deel van de winkels in het centrum een briefje bij de deur hangen. Daarop staat het vriendelijke verzoek een mondkapje te dragen. Volgens Ton Kranenburg, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch, lijken veel mensen zich daaraan te houden.

“Inmiddels heb ik het idee dat iedereen wel een mondkapje op zak heeft”, zegt Kranenburg. Sommigen zetten die op straat al op, maar vooral in winkels maken meer mensen er gebruik van. “Je ziet dat er wel vaak eerst nog wordt gekeken naar of een winkel erom vraagt en of medewerkers zelf een mondkapje dragen. Als dat zo is, zijn meer mensen geneigd er een op te zetten”, zegt Kranenburg.

Mondkapjes in de winkel

Andere plaatsen in onze provincie herkennen dit beeld. Zo wordt in Udenhout ook bij de meeste winkels gevraagd of mensen een mondmasker op willen zetten, weet voorzitter Christel Olislager van ondernemersvereniging Udenhout. “Je ziet absoluut dat er veel meer mondkapjes worden gedragen in winkels. Op straat doen sommigen dat ook. Het steekt vooral aan: als de een het doet, doet een ander het ook”, aldus Olislager.

Saskia Nieuwesteeg, directeur binnenstad Roosendaal: “Je ziet sinds het advies wel degelijk meer mondkapjes dan eerst. Vooral in winkels.” En ook in Helmond houdt iedereen zich netjes aan het advies: “Op straat is nog niet veel verschil te zien, maar in de winkels duidelijk wel”, aldus Linda Haverkamp, Centrummanager Helmond.

Een winkeliersvereniging in Eindhoven ziet een klein verschil sinds het advies. “Er zijn meer mensen die een mondmasker dragen, maar niet echt veel. Buiten dragen sommigen er een. Maar het is niet zo dat iedereen dat doet”, aldus Marcel Emmen van Winkeliersvereniging WoensXL.

Veel onduidelijkheid

Berry Peek, een ondernemer met vier slijterijen in Tilburg, merkt dat er nog veel onduidelijkheid is bij klanten. “Ze komen vaak binnen met de vraag of ze er nou wel of niet een op moeten. Maar wel meer mensen dragen er eentje.”

Daarnaast ziet Peek nog iets opvallends: “Sinds de horeca eerder moeten sluiten, komen meer mensen bij ons drank halen voor de derde helft. Aan de hoeveelheid die ze kopen, zie je dat veel mensen hun bezoek echt niet beperken tot twee of drie personen.”

Verplichting

Kranenburg hoopt wel dat het dragen van een mondmasker binnenkort verplicht wordt gesteld, omdat dat veel problemen zou voorkomen. “De detailhandel in Den Bosch zit te gillen om een besluit van de regering dat het verplicht moet worden. Ondernemers kunnen het nu zelf wel gaan verplichten, maar dat zorgt voor discussie aan de deur. En geen enkele ondernemer zit erop te wachten voor politieagent te moeten gaan spelen.”