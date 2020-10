Geheime camerabeelden legden schietpartij in Oss vast, leidt mogelijk tot oplossing

Een geheime camera heeft de schietpartij in het Osse woonwagenkamp vastgelegd waarbij Peter Netten in 2018 om het leven kwam. Dat betekent dat deze beelden wel eens de oplossing voor de schietpartij zouden kunnen zijn. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Verdachten schietpartij Op 4 juni 2018 werd Peter Netten doodgeschoten op het plaatselijke woonwagenkamp in Oss. Verdachten zijn Kaan D. en Anton R. Kaan D. bekende een paar dagen na de schietpartij dat hij Netten had gedood, maar mogelijk deed hij dat omdat Martien R. hem daar 1,5 miljoen euro voor zou betalen. Anton R. is de zoon van topcrimineel Martien R.

Camerabeelden

Het is nog niet duidelijk wat de camera precies heeft vastgelegd, of de beelden scherp genoeg zijn en of degene die schoot daadwerkelijk te zien is. Het Openbaar Ministerie wil volgens het BD nog niet reageren op de vraag of de camerabeelden een cruciale rol kunnen spelen in het strafonderzoek. “Dat doen we in een later stadium.”